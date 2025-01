Pół biliona dolarów! Ameryka otwiera wyścig do AI

Prezydent Donald Trump i szefowie japońskiego Softbanku, koncernu Oracle i firmy OpenAI ogłosili we wtorek w Białym Domu projekt Stargate, inwestycji do 500 mld dolarów w budowę centrów danych i architekturę potrzebną do rozwoju sztucznej inteligencji. Projekt ma doprowadzić do powstania superinteligencji.

Jak powiedział Trump podczas wystąpienia w Białym Domu, szefowie firm postanowili założyć spółkę joint venture, która zainwestuje co najmniej 100 mld, a w dalszej perspektywie do 500 mld dolarów w ciągu czterech lat w budowę centrów danych w Ameryce i przyczynić się do powstania 100 tys. miejsc pracy.

„To monumentalne przedsięwzięcie jest doniosłą deklaracją zaufania do potencjału Ameryki pod jej nowym prezydentem” - powiedział Trump.

Sam Altman, szef OpenAI / autor: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ

Szef OpenAI Sam Altman powiedział, że celem projektu ma być powstanie superinteligencji AGI (ogólnej sztucznej inteligencji) i że będzie to ”najważniejszy projekt tej epoki„.

Prezes Softbanku Masayoshi Son / autor: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ

Prezes Softbanku Masayoshi Son stwierdził, że jest to oznaka zapowiadanego przez Trumpa „złotego wieku Ameryki„.

Larry Ellis, szef koncernu Oracle / autor: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ

Prezes Oracle, wspierający Trumpa miliarder Larry Ellison zapowiedział, że projekt przyczyni się m.in. do leczenia raka i innych chorób i szybkiego powstawania szczepionek.

Jak doniósł „Wall Street Journal”, do Stargate zalicza się szereg ogłoszonych już wcześniej projektów, zaś pierwsze 10 centrów danych powstanie w Teksasie i już jest w budowie.

Prof. Sankowski: jasne, że coś dużego się dzieje w AI

500 miliardów dolarów - tyle Stany Zjednoczone planują wydać na centra obliczeniowe dla AI w najbliższych 4 latach. Wczoraj ten plan ogłosił Donald Trump razem z Masayoshi Sonem - CEO SoftBank, Samem Altmanem - CEO OpenAI oraz Larrym Ellisonem - prezesem wykonawczym Oracle - komentuje na platformie X prof. Piotr Sankowski, matematyk z Uniwersytetu Warszawskiego, badacz sztucznej inteligencji .

Przy takich inwestycjach jest jasne, że coś dużego się dzieje w AI oraz, na poważnie zadać sobie pytanie, czy nadchodząca fala technologii przejdzie bokiem, czy jednak damy radę zbudować naszą „małą” deseczkę i jednak polska gospodarka też popłynie na tej fali, bo mamy przecież talenty informatyczne, które są tutaj kluczowe. A cel tej inwestycji jest jasny „wyprzedzenie rywalizujących państw w kluczowej dla biznesu technologii”. Patrząc na tą skalę, to wydaje się, że żadna inwestycja w AI w Polsce nie ma szans już być odebrana jako za duża – wskazuje polski specjalista obszaru AI.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP), sek

