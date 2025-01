Zgłoś dach z eternitu, bo grozi ci więzienie!

Jeszcze tylko kilka dni pozostało na zgłoszenie obecności azbestu na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Zegar tyka… Jeśli ktoś tego nie zrobi, musi się liczyć z karą finansową sięgającą 20 tys. zł, a w skrajnych przypadkach nawet z pozbawieniem wolności do pięciu lat!

Właściciele posesji, na terenie których znajduje się azbest, mają czas na złożenie ważnego wniosku tylko do 31 stycznia. Niedopełnienie formalności w wyznaczonym terminie może skutkować wysokimi karami finansowymi, utratą możliwości korzystania z programu „Czyste powietrze”, a w skrajnym przypadkach nawet karą więzienia.

Zakazany od 27 lat

Azbestu używano niegdyś masowo do budowy pokryć dachowych. Jego produkcja i używanie są zakazane od 1998 roku. Wszystko przez to, że substancja ta jest niezwykle szkodliwa. Gdzie zgłosić wyroby z azbestem w gospodarstwie? Osoby fizyczne powinny to zrobić w urzędach gminy. Z kolei przedsiębiorcy muszą skierować zgłoszenie do marszałka województwa. Dokument można dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub skontaktować się z odpowiednim urzędem telefonicznie.

Co musi się znaleźć we wniosku?

Jak podaje portal kb.pl, we wniosku właściciele nieruchomości, po przeprowadzeniu inwentaryzacji, muszą podać takie informacje, jak:

rodzaj, ilość, a także miejsce wykorzystania lub przechowywania niebezpiecznych materiałów zawierających azbest,

sposób ich montażu lub składowania wyrobów posiadających w sobie azbest,

ocena stanu technicznego tych wyrobów,

certyfikat bezpieczeństwa użytkowania wspomnianych produktów.

W przypadku kontroli właściciele posesji, którzy nie zgłosili faktu posiadania azbestu na swojej posesji, muszą się liczyć z poważnymi konsekwencjami. Po pierwsze, może na nich zostać nałożona kara grzywny (od 10 do 20 tys. zł), a nawet ograniczenie lub pozbawienie wolności (od 3 miesięcy do 5 lat). Mogą je otrzymać osoby produkujące, obracające albo stosujące wyroby zawierające azbest.

Do kiedy trzeba usunąć azbest (eternit)?

Zgodnie z przepisami, azbest musi zniknąć z dachów budynków do końca 2032 roku – w sposób niezagrażający zdrowiu ludzi i środowisku. Cały proces rozpoczęto w 2003 roku w ramach rządowego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski”. Jego koordynatorem jest minister gospodarki.

Źródło: www.gov.pl; agrofakt.pl; www.interia.pl; www.kb.pl

Oprac. GS

