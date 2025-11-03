Dachy z eternitu: przedłużony termin na wymianę

Do 31 marca 2026 r. wydłużono czas na wymianę w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Środki na te przedsięwzięcia pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Resort podkreślił w komunikacie, że wydłużenie terminu umożliwi rolnikom dokończenie rozpoczętych przedsięwzięć związanych z wymianą pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest, z uwzględnieniem m.in. warunków pogodowych, czasu niezbędnego na wykonanie robót budowlanych oraz rozliczenie wsparcia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dodał, że materiały te są szkodliwe dla zdrowia i środowiska.

Jak podało MRiRW, dotychczas dzięki wsparciu usunięto z gospodarstw rolnych pokrycia dachowe zawierające azbest, o łącznej powierzchni ponad 16,2 mln mkw. Zdaniem resortu działania te przyczyniają się do systematycznej poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego i środowiskowego na obszarach wiejskich.

Azbest jest rakotwórczy

Według informacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego, azbest jest substancją o udowodnionym działaniu rakotwórczym dla ludzi. Sama obecność azbestu nie jest zagrożeniem dla zdrowia, ale staje się on niebezpieczny w momencie uszkodzenia (łamania, kruszenia, cięcia) lub gdy dochodzi do korozji wyrobów zawierających azbest. Prowadzi to do uwalniania włókien azbestowych, które wraz z wdychanym powietrzem mogą dostać się do ludzkiego organizmu.

Wyroby azbestowe zostały wycofane z użycia ze względu na ich szkodliwe działanie na zdrowie ludzi. W Polsce mają być usunięte do końca 2032 r.

Wdychanie włókien azbestu może spowodować poważne choroby, które rozwijają się bardzo powoli. Objawy azbestozy mogą wystąpić po 10-20 latach, a objawy nowotworów wywołanych azbestem nawet po 40 latach.

PAP, sek

