Ruszyła porównywarka cen... masła

Nowy rok przyniósł kolejne podwyżki cen podstawowych produktów spożywczych. Chwilowo nie ma wśród nich masła, ale w ostatnich miesiącach to właśnie ono stało się symbolem galopującej drożyzny Tuska, przebijając psychologiczną barierę dziesięciu złotych za kostkę.

Średnia cena kostki masła wynosi dziś około 9 zł, choć nie brak sklepów, w których sprzedawcy żądają za nią aż 11,50 zł. Dla porównania, w styczniu ub.r. było to przeciętnie 6,50 zł.

Masłometr.pl

Internetowa porównywarka zbiera informacje o promocyjnych cenach masła w hiper- i supermarketach oraz w innych sklepach spożywczych.

Codzienna aktualizacja

Dane te są aktualizowane codziennie w oparciu o gazetki promocyjne sieci handlowych. Jednak bardzo często cena promocyjna wiąże się ze spełnieniem określonych warunków, np. posiadaniem karty stałego klienta czy kupnu promocyjnego.

W Polsce mamy nadwyżkę produkcji mleka, w związku z czym musimy eksportować ją za zewnątrz. Jednak wysokie ceny masła w sklepach nie przekładają się na ceny mleka w skupach i na to, ile dostają za surowiec rolnicy. Wynika to z uwarunkowań globalnych. Jednak co to oznacza dla konsumenta? Czy jest szansa, by w najbliższym czasie ceny masła spadły? Portal dla handlu.pl skierowała takie pytania do prof. Andrzeja Parzonko z SGGW. Prof. Parzonko jest umiarkowanym optymistą. W jego opinii, jeśli nic złego się nie wydarzy, to cena masła powinna spadać, choć niestety nie ma szans, by spadła do poziomu sprzed podwyżek.

Źródło: dlahandlu.pl, farmer.pl

Oprac. GS

