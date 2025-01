Diesel będzie drożał, ceny benzyny hamują

Mimo spadkowego trendu na rynku hurtowym, na stacjach nie będzie na razie obniżek cen; tankujący benzynę mogą jednak liczyć na zahamowanie podwyżek - wynika z informacji portalu e-petrol .pl. Zmiana sytuacji na rynkach ropy i walutowym sprzyjają obniżkom cen paliw w hurcie - prognozuje z kolei BM Reflex.

Analitycy portalu e-petrol.pl zwrócili uwagę, że koszty tankowania rosną od początku stycznia i są już na najwyższym poziomie od ubiegłorocznych wakacji. „Jest jednak szansa na wyhamowanie podwyżek, bo na rynku naftowym ropa tanieje, a złotówka umacnia się w relacji do amerykańskiego dolara” - zwrócono uwagę.

Wyjaśniono, że przez ostatnie trzy tygodnie diesel zdrożał o 30 grosze a benzyna 95-oktanowa o 23 grosze. „Detaliczne ceny paliw w ostatnich dniach nadal rosły, a dynamika zmian była podobna jak w pierwszej połowie stycznia. Benzyna 95-oktanowa podrożała o 7 groszy i kosztuje średnio 6,22 zł/l. Cena oleju napędowego wzrosła o 10 groszy do poziomu 6,39 zł/l a autogaz z ceną 3,27 zł/l jest o 2 grosze droższy niż przed tygodniem” - wskazano.

Na stacjach nie zobaczymy jeszcze obniżek

Analitycy e-petrol.pl dodają, że ”pomimo spadkowego kierunku zmian na rynku hurtowym, na stacjach nie zobaczymy jeszcze raczej obniżek”. „Kierowcy, szczególnie tankujący benzynę, mogą liczyć jednak na zahamowanie podwyżek” - oceniono.

Według prognozy analityków portalu w przyszłym tygodniu cena 95-oktanowej benzyny powinna się kształtować w przedziale 6,16-6,27 zł/l, w przypadku diesla powinno to być 6,37-6,49 zł/l, a za autogaz trzeba będzie zapłacić 3,26-3,34 zł/l.

Reflex: w ostatnich dniach paliwa tanieją w hurcie

Jak wskazuje Biuro Maklerskie Reflex, w ostatnich dniach benzyna w hurcie staniała o ok. 5 groszy za litr, a olej napędowy o ok. 9 groszy. Dodatkowo, jak wynika z danych Refleksu, o ile w mijającym tygodniu ceny na części stacji jeszcze rosły, to na innych, głównie należących do dużych sieci, pojawiły się obniżki sięgające nawet kilkunastu groszy na litrze.

Na następny tydzień Reflex spodziewa się średnich cen benzyny 95 w przedziale 6,20-6,25 zł za litr, oleju napędowego w granicach 6,35-6,40 zł za litr i autogazu w przedziale 3,23-3,27 zł za litr.

Jak przypomina Reflex, w mijającym tygodniu ropa Brent staniała o 2,6 dol. na baryłce, do poziomu 78 dol. Ceny amerykańskiej ropy WTI spadły o 2,4 dol., do 74,6 dol. za baryłkę.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Kaliś: obecne ceny energii to śmierć dla przemysłu

Potentat meblowy zwalnia. Druga tura

Brytyjska flota przegania Rosjan z kanału La Manche

»» Telewizja wPolsce24 się zmienia: Nowy poranek! Codziennie od 7 rano! A wcześniej od 6 Poranne Wiadomości