Grosz do grosza ceny w dół

Ostatni tydzień lipca może przynieść niewielkie spadki detalicznych cen diesla i benzyn w skali 2-4 gr/l - ocenili w piątek analitycy Refleksu. Za litr benzyny Pb95 kierowcy płacą obecnie o 52 gr na litrze mniej niż przed rokiem. Diesel w skali roku staniał o 37 gr na litrze - wskazali.

Analitycy Refleksu wyliczyli, że od początku wakacji benzyna Pb95 potaniała 11 gr/l, diesel o 2 gr/l, a autogaz o 7 gr/l. Ich zdaniem ostatni tydzień lipca może przynieść dalsze niewielkie spadki detalicznych cen diesla i benzyn w skali 2-4 gr/l.

Na stacjach stabilna sytuacja cenowa

„W dalszym ciągu paliwa (z wyjątkiem autogazu) pozostają zauważalnie tańsze niż przed rokiem. Za litr benzyny Pb95 płacimy 52 gr/l (8 proc.) mniej niż przed rokiem. Olej napędowy w skali roku potaniał o 37 gr/l (5,7 proc.). Jednie za litr autogazu płacimy 4 gr/l więcej niż przed rokiem” - wskazali eksperci.

Ocenili, że czwarty tydzień wakacji, który dobiega końca był „stabilnym okresem”, jeśli chodzi o ceny paliw. „Aktualnie średnia detaliczna cena benzyny Pb95 w kraju kształtuje się na poziomie 5,90 zł/l i jest to 2 gr/l mniej niż przed tygodniem. O 3 gr/l potaniał w skali tygodnia olej napędowy i średnio za litr diesla płacimy obecnie 6,07 zł. Średnia krajowa cena autogazu to obecnie 2,72 zł/l, co oznacza spadek o 2 gr/l” - poinformowali analitycy.

Spadają ceny na rynku hurtowym

Zwrócili uwagę, że w mijającym tygodniu na krajowym rynku hurtowym obserwowane były spadki cen; ich zdaniem pozwala to „z optymizmem patrzeć w przyszłość”. Według danych Refleksu hurtowa cena benzyny Pb95 w Orlenie w okresie 18-25 lipca spadła 6 gr/l netto. Olej napędowy w hurcie potaniał z kolei o 5 gr/l.

Analitycy zwrócili uwagę, że notowania wrześniowej serii kontraktów na ropę Brent w piątek rano utrzymują się na poziomie 69,4 dol. za baryłkę i jest to poziom zbliżony do ubiegłotygodniowego. „Ostatnie sankcje Wielkiej Brytanii skierowane w handel rosyjską ropą naftową i 18 pakiet sankcji UE zakładający między innymi obniżenie limitu cenowego na zakup ropy rosyjskiej do 47,50 dol. za baryłkę oraz rozszerzenie sankcji o kolejne ponad 100 tankowców nie wpływają na większe zmiany cen ropy naftowej” - ocenili analitycy. Dodali, że cena rosyjskiej ropy Urals FOB Rotterdam pozostają na stabilnym poziomie około 61 dol. za baryłkę.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Niemcy już się zgłaszają po zyski z polskiej ropy

Fatalne wieści ze Śląska. Stanie wielki piec!

Ukrainiec zdemolował wodociąg. Wandal czy sabotażysta?

»»Niemcy blokują ważną polską inwestycję w Świnoujściu – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!