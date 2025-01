Bezrobocie w grudniu 2024 r. pozostawało niskie

Stopa bezrobocia zarejestrowanego wyniosła 5,1 proc. na koniec grudnia 2024 r. wobec 5 proc. miesiąc wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny. W grudniu 2023 r. stopa ta wyniosła 5,1 proc.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu grudnia 2024 r. wyniosła 786,2 tys. wobec 774,5 tys. miesiąc wcześniej.

Jak wcześniej poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, według jego szacunków, stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,1 proc. na koniec grudnia 2024 r. (wobec 5 proc. miesiąc wcześniej).

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 94,4 tys. w grudniu 2024 r. wobec 100,7 tys. miesiąc wcześniej, podał też GUS.

Stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła w grudniu z 5,0 do 5,1 proc.. Łącznie w urzędach pracy zarejestrowanych jest 786,2 tys. osób – to poziom zbliżony do obserwowanego rok temu. Stopa bezrobocia w Polsce pozostaje niska na tle regionu – jest drugą najniższą w UE, po Czechach – komentuje Polski Instytut Ekonomiczny.