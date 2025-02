Nawrocki chwali Andrzeja Dudę i gani Europę: "Narobiła błędów"

My jesteśmy dzisiaj Europie bardziej potrzebni niż Europa jest potrzebna nam - podkreślił popierany przez PiS kandydat na prezydenta, prezes IPN Karol Nawrocki, który we wtorek spotkał się z mieszkańcami Wyszkowa. Ocenił też, że obecnie Europa jest w chaosie w zakresie własnej tożsamości i bezpieczeństwa.

Europa jest w chaosie - w chaosie tożsamościowym, w chaosie w zakresie bezpieczeństwa, narobiła wiele błędów. Przyszły prezydent RP musi mieć w sobie tyle siły, tyle energii, tyle stanowczości, żeby zaprowadzić Polskę, ale także całą Unię Europejską do zdrowego rozsądku w końcu i do bezpieczeństwa. Do zrozumienia tego, że nasz główny sojusz jest w Waszyngtonie - mówił do wyborców Nawrocki.