Globalny pogrom handlu? Strajk paraliżuje porty w USA

Strajk dokerów rozpoczął się we wtorek w 14 głównych portach na Wschodnim Wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Akcja strajkowa zablokuje porty od stanu Maine aż po Teksas. Dokerzy domagają się lepszych płac i gwarancji zatrudnienia w obliczu automatyzacji pracy portów.

Związek zawodowy ILA, który zrzesza pracowników portowych, przekazał, że strajk jest wynikiem impasu w negocjacjach z firmą United States Maritime Alliance Ltd., głównym operatorem infrastruktury rozładunkowej w portach na Wschodnim Wybrzeżu i w Zatoce Meksykańskiej.

AFP podała, że port Virginia w Norfolk już zamieścił na swojej stronie internetowej komunikat o strajku, który „rozpoczął się o 00:01” czasu lokalnego.

W poniedziałek związek zawodowy ILA i firma USMA podały, że powróciły do negocjacji, które rozpoczęły się w maju i dotyczą przede wszystkim poziomu płac i procesu automatyzacji pracy w portach. Jednak wygląda na to, że strony nie doszły na razie do porozumienia.

Strajk po raz pierwszy od 50 lat

Po raz pierwszy od 50 lat kluczowe dla międzynarodowej żeglugi i handlu porty na Wschodnim Wybrzeżu USA i w Zatoce Meksykańskiej nie będą funkcjonować - napisał portal BBC. Choć prezydent USA Joe Biden ma możliwość zawieszenia strajku na 80 dni w celu prowadzenia negocjacji, to Biały Dom zapowiedział, że nie będzie na razie ingerował w akcję protestacyjna dokerów.

Firma doradcza Oxford Economics oceniła, że każdy tydzień strajku będzie kosztować amerykańskie PKB od 4,5 do 7,5 mld dolarów straty.

Strajk w portach wschodniego wybrzeża USA i w Zatoce Meksykańskiej może wpłynąć na zaburzenie globalnego łańcucha dostaw. Skutki protestu odczują również przewoźnicy i konsumenci w Europie, w tym w Polsce - ocenia firma logistyczna C.H. Robinson

PAP, sek

