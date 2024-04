Prezydent: ambasador Izraela jest problemem

Wypowiedzi ambasadora Izraela w Polsce są oburzające - ocenił prezydent Andrzej Duda. Szef polskiego państwa ma nadzieję, że rodzina zabitego w Strefie Gazy Polaka, dostanie od Państwa Izrael zadośćuczynienie.

W środę wieczorem ambasador Izraela w Warszawie Jakow Liwne udzielił wywiadu internetowemu Kanałowi Zero. Pytany przez dziennikarza Roberta Mazurka o atak izraelskiego wojska na konwój, którym podróżowali wolontariusze organizacji humanitarnej World Central Kitchen, odpowiedział, że doszło do tragicznego w skutkach wypadku i pomyłki, która mogła się zdarzyć w warunkach wojennych. c W ataku zginęło siedmioro wolontariuszy, w tym Polak Damian Soból z Przemyśla.

Prezydent: zadośćuczynienie dla rodziny

Do wypowiedzi ambasadora odniósł się w czwartkowym oświadczeniu prezydent Andrzej Duda.

Ujmę to najdelikatniej jak to tylko możliwe i powiem tak: wypowiedzi niezbyt fortunne, krótko mówiąc oburzające – oznajmił szef państwa.

Jego zdaniem na miejscu „władze Izraela zachowują i wypowiadają się w kwestii tej tragedii w sposób bardzo stonowany, z zachowaniem należytej delikatności w całej tej sytuacji”.

Nie dotyczy to jednak przedstawiciela tychże władz w Polsce, bo ten – jak tłumaczył dalej Andrzej Duda - „nie potrafi takiej delikatności i wyczucia zachować, co jest nie do przyjęcia”.

Pan ambasador jest największym problemem dla państwa Izrael w relacjach z Polską - podkreślił prezydent.

Dodał, że liczy na to, iż władze Izraela „zachowają się w sposób poważny, że rodzina zostanie przeproszona, a przede wszystkim, że otrzyma należne w tej sytuacji niewątpliwie zadośćuczynienie, choć nic nie przywróci życia temu młodemu człowiekowi”.

Nikt nie zwróci go najbliższym, ale zadośćuczynienie przez państwo Izrael powinno być po prostu zrealizowane. Dla przyzwoitości, dla zachowania zasad i do tego wzywam – zaapelował prezydent Duda.

Jak zginął Polak

Siedmioro wolontariuszy organizacji humanitarnej World Central Kitchen, w tym Damian Soból, zginęło w Strefie Gazy podczas dostarczania pomocy żywnościowej. Zostali ostrzelani przez izraelską armię. Organizacja natychmiast zawiesiła operacje w regionie.

Polak zginął w nalocie Izraela: Był wolontariuszem

Wśród ofiar śmiertelnych są obywatele m. in. Australii i Wielkiej Brytanii. Zginął także palestyński kierowca.

Armia izraelska potwierdziła, że jest sprawcą ataku. „Jako armia zawodowa, przestrzegająca prawa międzynarodowego, jesteśmy zobowiązani do dokładnego i przejrzystego zbadania naszych działań” - zapowiedział w oświadczeniu rzecznik IDF Daniel Hagari.

O czym mówił ambasador

W środę wieczorem ambasador Izraela w Warszawie Jakow Liwne udzielił dwugodzinnego wywiadu internetowemu Kanałowi Zero. Był pytany przede wszystkim o kwestię śmierci wolontariuszy.

Liwne zapewniał m.in., że doszło do tragicznego w skutkach wypadku i pomyłki, która mogła się zdarzyć w warunkach wojennych, podczas nocnej operacji; wyraził ubolewanie w związku ze śmiercią wolontariuszy.

Zapewnił, że władze Izraela dokładnie zbadają przyczyny tragedii, o czym następnie poinformują władze Polski i innych państw, których obywatele zginęli w ostrzale konwoju.

Poza kwestią zabitych w Gazie wolontariuszy rozmowa z Liwnem na Kanale Zero dotyczyła m.in. ogólnego stanu relacji polsko-izraelskich, w tym m. in. słów szefa MSZ Izraela Israela Katza z 2019 roku, który stwierdził, że „Polacy wysysają antysemityzm z mlekiem matki”.

Liwne przekonywał, że w Polsce dostrzega zjawiska o charakterze antysemickim; jako przykład wskazywał napisy na murach kamienic w Łodzi.

Marcin Chomiuk (PAP)/bz

