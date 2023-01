Jazda elektrykiem coraz mniej opłacalna. Oto dlaczego

Od końca października 2022 r. ładowanie auta elektrycznego poza domem podrożało przeciętnie od 37 do 58 proc., podaje bankier.

Z miesiąca na miesiąc rośnie cena ładowania samochodów elektrycznych. Kolejna, tym razem styczniowa, podwyżka cen prądu na stacjach ładowania „elektryków” to efekt przywrócenia 23-procentowej stawki VAT-u na energię elektryczną. Od 1 stycznia nie obowiązuje już bowiem preferencyjna stawka 5 proc.

Obecnie na stacjach GreenWay, w zależności od rodzaju prądu (zmienny stały) oraz mocy, za każdą 1 kWh zapłacimy od 2,20 do 3,80 zł. Na tańszy prąd mogą liczyć posiadacze abonamentów. W ich przypadku stawki wahają się od 1,60 do 3,25 zł za 1 kWh. Do tego jednak trzeba doliczyć od 34,99 do 99,99 zł co miesiąc. Podobnie wzrosły także ceny prądu na stacjach Orlen Charge. W tym przypadku za 1 kWh trzeba obecnie zapłacić od 1,89 zł do 3,19 zł.

Zgodnie z danymi serwisu epetrol.pl, średnie ogólnopolskie ceny benzyny 95-oktanowej oraz oleju napędowego w drugim tygodniu stycznia wynosiły odpowiednio: 6,56 i 7,68 zł/l.

GreenWay – ceny prądu Ładowanie jednorazowe w przeliczeniu na 1 kWh

-> Prąd zmienny – 2,20 zł

-> Prąd stały (moc do 100 kW) – 3,40 zł

-> Prąd stały (moc powyżej 100 kW) – 3,80 zł

Mniej na stacjach GreenWay zapłacą posiadacze abonamentów:

-> Prąd zmienny – od 1,60 do 1,95 zł

-> Prąd stały (moc do 100 kW) – od 1,95 do 2,95 zł + od 34,99 do 99,99 zł miesięcznie

-> Prąd stały (moc powyżej 100 kW) – od 2,20 do 3,25 zł + od 34,99 do 99,99 zł miesięcznie

Orlen Charge – koszty naładowania auta W przypadku Orlen Charge ceny dotyczą wyłącznie ładowania jednorazowego. Sieć nie oferuje bowiem abonamentów. W zależności od wyboru ładowarki 1 kWh kosztuje:

-> Prąd zmienny – 1,89 zł

-> Prąd stały (moc poniżej 50 kW) – 2,69 zł

-> Prąd stały (moc od 50 do 125 kW) – 2,89 zł

-> Prąd stały (moc powyżej 125 kW) – 3,19 zł

Ładowanie elektryków na stacjach ładowania jest coraz droższe i zrównuje się z ceną tankowania samochodu benzynowego. Samochody elektryczne można tanio ładować w domu, ale nie da się tego robić z tak dużą mocą jak na najszybszych stacjach ładowania.

bankier, jb