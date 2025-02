Czarne złoto. Wszystko, co musisz wiedzieć

Cenisz sobie oryginalną i wysokiej jakości biżuterię, która wyróżnia się spośród tradycyjnych modeli? Okazuje się, że złoto niejedno ma imię. Obok klasycznego żółtego, do wyboru masz również inne kolory złota – białe, różowe, czerwone, niebieskie, zielone, a nawet czarne. Ten ostatni to nowość na rynku jubilerskim, która przyciąga miłośników nowoczesnych, niebanalnych rozwiązań. Sprawdź, co to jest czarne złoto i do jakiej biżuterii najlepiej sprawdzi się taki metal szlachetny.

Czym jest czarne złoto?

Czarne złoto to nowoczesne rozwiązanie biżuteryjne, które zostało stworzone w Korei Południowej przez zespół zarządzany przez profesora Kim Younga z Ulsan National Institute and Technology. Dużą popularność w jubilerstwie zawdzięcza wyjątkowej elegancji i oryginalności. Czarne złoto jest wykorzystywane do produkcji różnego rodzaju biżuterii – zarówno pierścionków i obrączek, jak i m.in. bransoletek, naszyjników czy kolczyków.

Czy czarne złoto jest naturalne? W przeciwieństwie do innych metali szlachetnych czarne złoto nie występuje naturalnie w przyrodzie i powstaje podczas specjalistycznych procesów. Istnieje kilka metod tworzenia czarnego złota, a do najpopularniejszych należy utlenianie i powlekanie.

Jak uzyskuje się czarne złoto?

Czarne złoto to metal szlachetny uzyskiwany w toku procesów chemicznych. Ma ciemny kolor i najczęściej jest traktowane jako powłoka. Jak powstaje czarne złoto?

Pierwsza technika wytwarzania czarnego złota to utlenianie. Przeprowadza się je poprzez zastosowanie substancji chemicznych lub wysokiej temperatury. W ten sposób na powierzchni powstaje czarna powłoka.

Innym sposobem wytwarzania czarnego złota jest pokrycie złota warstwą stopu rodowego. Złoto z rodem ma czarny odcień. Ciemną powłokę na powierzchni metalu da się też uzyskać dzięki poddaniu procesowi elektrolizy. Złoto umieszcza się w roztworze elektrolitycznym w celu uzyskania ciemnej powłoki.

Obrączki ślubne i pierścionki z czarnego złota

Czarne złoto podbija serca miłośników biżuterii. Dzisiaj z tego metalu wykonuje się nie tylko ozdoby na co dzień. Salony jubilerskie notują w ostatnim czasie zwiększone zainteresowanie obrączkami ślubnymi i pierścionkami z czarnego złota.

Nic dziwnego, bo czarne obrączki są unikalne, ekskluzywne i pełne klasy. Klienci doceniają ich oryginalny charakter oraz elegancki design. Czarny kolor reprezentuje odwagę i głębokie uczucia, dlatego taki pierścionek to nie tylko ozdoba, ale również ważny symbol miłości łączącej małżonków.

Obrączki i pierścionki zaręczynowe z czarnego złota znajdziesz w ofercie jubilera SAVICKI. Oprócz klasycznych modeli z białymi diamentami dostępne są kamienie niebieskie, zielone, żółte, czarne, a nawet z niebieskim szafirem czy rubinem.

Cena czarnego złota – ile kosztuje biżuteria z czarnego złota?

Podobnie jak w przypadku innych metali szlachetnych cena czarnego złota zależy przede wszystkim od jakości biżuterii. Im więcej prawdziwego złota zostało użyte do produkcji, tym wyższa będzie wartość danego modelu.

Jaka jest cena czarnego złota za gram? To około 230 złotych w przypadku próby 585. Ceny obrączek z czarnego złota zaczynają się już od około 2 tysięcy złotych. Ostateczna cena konkretnego modelu pierścionka zaręczynowego jest z kolei w dużej mierze uzależniona od wybranego kamienia głównego i oscyluje zazwyczaj w granicach od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.

Czarne złoto to ciekawe rozwiązanie biżuteryjne, które wyróżnia oryginalność. Dzięki temu metal szlachetny przyciąga uwagę otoczenia. Obrączki i pierścionki zaręczynowe z czarnego złota są chętnie wybierane przez osoby pewne siebie, które szukają niestandardowych rozwiązań.

Artykuł sponsorowany