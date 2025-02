Spacer po lesie? Nie, to lasoterapia i leśne kąpiele

Leśne kąpiele (Shinrin-yoku) stanowią formę terapeutycznego kontaktu z naturalnym środowiskiem leśnym, polegającą na świadomym przebywaniu w lesie oraz percepcji bodźców zewnętrznych poprzez wszystkie dostępne zmysły. Ta metoda, zapoczątkowana w Japonii w latach 80. XX wieku, została włączona do narodowej polityki zdrowotnej po udokumentowaniu jej korzystnego wpływu na zdrowie psychofizyczne.

O co chodzi?

Shinrin-yoku nie jest aktywnością fizyczną w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, lecz formą uważnego kontaktu z przyrodą. Udowodniono, iż regularna ekspozycja na środowisko leśne moduluję aktywność autonomicznego układu nerwowego poprzez redukcję poziomu kortyzolu oraz aktywację układu przywspółczulnego.

Badania dr. Tomoyuki Mority z Tokyo Medical University wykazały, że uczestnicy poddani codziennym, dwugodzinnym sesjom w lesie przez siedem dni odnotowali istotne statystycznie obniżenie poziomu kortyzolu w porównaniu do grupy kontrolnej pozostającej w środowisku miejskim.

Dodatkowo, kontakt z naturalnymi fitoncydami - lotnymi substancjami organicznymi wydzielanymi przez drzewa - wykazuje efekt immunostymulujący. W badaniu z 2010 roku odnotowano wzrost aktywności komórek NK (natural killer) o 50 proc. po trzech dniach ekspozycji na środowisko leśne. Co istotne, efekt ten utrzymywał się przez ponad tydzień po zakończeniu interwencji.

„Dźwięki natury mają potężny wpływ na psychikę. Śpiew ptaków redukuje niepokój i poprawia koncentrację” – przekonuje Qing Li. „Skieruj wzrok na otaczające cię drzewa, dostrzeż grę światła wśród liści, cienie przesuwające się po ziemi, drobne szczegóły kory czy kształty chmur na niebie. Wsłuchaj się w odgłosy przyrody – szum wiatru, śpiew ptaków, delikatne trzaski gałęzi pod stopami. Dotknij chropowatej kory drzewa, poczuj miękkość mchu, chłód wiatru muskającego skórę. Wciągnij głęboko powietrze i rozpoznaj zapachy – wilgotnej ziemi, żywicy, liści po deszczu” – doradza.

Wpływ na zdrowie psychiczne i funkcje poznawcze

Badania przeprowadzone na Stanford University dowiodły, iż kontakt z naturą przyczynia się do redukcji aktywności kory przedczołowej, obszaru mózgu związanego z ruminacją oraz myślami depresyjnymi. Ograniczenie aktywności w tym obszarze może wskazywać na potencjalne zmniejszenie ryzyka rozwoju zaburzeń lękowych i depresyjnych. Dodatkowo, ekspozycja na naturalne bodźce sensoryczne wspomaga procesy poznawcze, takie jak koncentracja oraz funkcje wykonawcze.

Zdrowsze serce

Dane kliniczne wskazują na istotny wpływ leśnych kąpieli na regulację ciśnienia tętniczego oraz zmienności rytmu serca. Ma to ścisły związek z wynikami badań wykazujących na średni spadek skurczowego ciśnienia krwi o 6 mmHg oraz rozkurczowego o 4 mmHg po regularnych sesjach Shinrin-yoku. Ponadto, poprawa zmienności rytmu serca wskazuje na wzrost zdolności organizmu do adaptacji w sytuacjach stresowych.

Ile i jak często?

Aby uzyskać optymalne efekty zdrowotne, rekomenduje się praktykowanie Shinrin-yoku przez co najmniej 40 minut do 2 godzin na sesję, z optymalną częstotliwością co najmniej jednej sesji tygodniowo. Kluczowe jest świadome zaangażowanie wszystkich zmysłów: wzroku, słuchu, dotyku i węchu. Należy unikać czynników rozpraszających, takich jak urządzenia elektroniczne oraz maksymalnie skoncentrować się na naturalnym otoczeniu.

Filip Siódmiak

