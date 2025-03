Umowa jak z koszmarów III Rzeszy. Jeden powód, by opuścić UE

Pakt migracyjny jest tak bezprawnym, nikczemnym, zagrażającym bezpieczeństwu i suwerenności aktem, że stanowi wystarczający powód, by opuścić Unię Europejską.

UE jako narzędzie niemieckiej i ułudnej francuskiej dominacji w Europie niczego nie gwarantuje, tylko eksploatuje podległe prowincje, by rozwiązać problemy, które stworzyła. Niezależnie od tego, co kto śni o jej potędze, Unia jest zesklerociałą, do cna zepsutą organizacją, która politycznie i militarnie jest już nieistotna dla świata. Wspólnota nie tylko gospodarczo i militarnie, lecz także intelektualnie nie jest już zdolna się ocalić. Dowodem choćby pełna kabotyńskiego oburzenia reakcja na słowa wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych J.D. Vance’a w Monachium, kiedy mówił, że największym zagrożeniem dla Europy nie są Rosja czy Chiny, ale porzucenie wartości, na których budowała swą potęgę.

Unijne bezprawie

Tym, co najbardziej poraża w pakcie, jest nawet nie bezprawie, ale skrajna niemoralność. To najbardziej nikczemny akt w dziejach Unii Europejskiej. To akt o przymusowym przesiedlaniu ludzi, handlu nimi, o wykupywaniu ich ze zsyłek i transportów. Procedury, które trzeba będzie wdrożyć, są rodem z III Rzeszy albo sowieckiej Rosji. Jacyś urzędnicy będą dokonywać nadziału na poszczególne kraje: tyle i tyle przesiedlimy do Polski, tyle do Rumunii, a tyle do Czech. Potem selekcja: kto zostaje w Niemczech, a kto np. przez obóz w Eisenhüttenstadt trafi do Polski. Co, jeśli nikt nie będzie chciał jechać do Rumunii albo w ogóle opuszczać Niemiec? Czy wyznaczeni do wywózki będą wyłapywani? Jak ma się odbywać transport tysięcy ludzi, by zapobiec ucieczkom? Planowane jest przymusowe przesiedlanie co najmniej 30 tys. osób rocznie. Co ma się dziać w kraju przymusowego osadzenia? W Polsce mają trafić do tzw. ośrodków integracyjnych. Będziemy pilnować, by nie uciekli do Niemiec? Jak długo mają być w nich trzymani? A może to kraj docelowej zsyłki ma sam przeprowadzić selekcję w Niemczech i wybrać sobie lekarzy, informatyków i inżynierów? Powołamy jakąś komisję? Zbierzemy zamówienia od firm?

