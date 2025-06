Nawrocki rozmawiał z Trumpem! "Otrzymałem zaproszenie do Białego Domu"

Prezydent elekt Karol Nawrocki we wtorek odbył bardzo dobrą rozmowę telefoniczną z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Rozmowa dotyczyła rm.in. partnerskich stosunków politycznych. Nawrocki zaprosił Trumpa do Polski, otrzymał też zaproszenie do spotkania w Białym Domu.

„Odbyłem bardzo dobrą rozmowę telefoniczną z Prezydentem Stanów Zjednoczonych, Donaldem Trumpem. Rozmawialiśmy o bliskich relacjach sojuszniczych i partnerskich stosunkach politycznych” - napisał dr Karol Nawrocki we wtorek na platformie X.

„Zaprosiłem Prezydenta Trumpa do Polski. Otrzymałem też zaproszenie do spotkania w Białym Domu. God bless Poland! God bless America!” - poinformował prezydent elekt.

pap, jb

