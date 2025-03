Domański wstrzymuje środki i uderza w PiS

Minister finansów Andrzej Domański powiedział we wtorek, że nie dziwi się, że PKW odroczyła do kolejnego posiedzenia decyzję w sprawie wniosku złożonego przez PiS odnośnie skierowania do prokuratury zawiadomienia przeciw niemu.

Minister finansów Andrzej Domański zwkleka w kwesti wypłaty środków dla Prawa i Sprawiedliwości usprawiedliwiając się czekaniem na wykładnię uchwały Państwowej Komisji Wyborczej

O co chodzi

Chodzi o uchwałę dotyczącą wypłaty milionów dla Prawa i Sprawiedliwości. Partia wciąż czeka na pieniądze, które zgodnie z prawem finansowała swoją kampanię w 2023 roku.

Domański wstrzymuje wypłatę dla opozycji

Sytuacja związana z uchwałą PKW ws. przyjęcia sprawozdania komitetu wyborczego PiS jest jednoznaczna - oświadczył przewodniczący PKW Sylwester Marciniak. Jak mówił, gdyby uchwała była niejasna, to ze strony PKW nie wyszłoby pismo informujące o obowiązku wypłaty pieniędzy dla partii.

Domański, poinformował, że wciąż czeka na wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej.

„ Kolejne przesunięte posiedzenia”

Minister przyznał, że nie dziwi go podjęta przez PKW w poniedziałek decyzja o tym, żeby przesunąć na kolejne posiedzenie decyzję dotyczącą odpowiedzi na pismo złożone przez pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego PiS.

„ Popełniono przestępstwo”

PiS zarzuciło szefowi resortu finansów, że nie wykonał uchwały PKW dotyczącej wypłaty dla partii środków z budżetu.

„Ten wniosek jest zupełnie bezpodstawny” - stwierdził w Brukseli Domański. Na pytanie, czy spodziewa się, że pismo może w ogóle nie zostać rozpoznane, o co zaapelował w poniedziałek zasiadający w PKW Paweł Gieras, Domański odpowiedział, że „to jest oczywiście decyzja Państwowej Komisji Wyborczej”.

pap, jb

