Czy pieniądze dają szczęście? Dokładnie to jaka kwota?

Prawie 70 proc. badanych Polaków wierzy w to, że pieniądze dają szczęście - wynika z badania ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna. To przekonanie najbardziej podzielane jest przez ludzi młodych; w grupie 18-24 lata odsetek ten wynosi 82 proc.

Zgodnie z wynikami badania 69 proc. ankietowanych było zdania, że pieniądze dają szczęście. Odpowiedź „zdecydowanie tak” wskazało 17 proc. badanych, a „raczej tak” - 52 proc. Z kolei 6 proc. odpowiedziało „raczej nie”, a 25 proc. - „zdecydowanie nie”. Twierdząco odpowiadali najczęściej badani w wieku 18-24 lata - 82 proc.

Autorzy publikacji zauważyli, że wiara w związek posiadanych pieniędzy ze szczęściem jest większa u osób, które postrzegają swoją sytuację materialną jako złą (25 proc. odpowiedziało „zdecydowanie tak”), niż oceniających ją dobrze (16 proc. odpowiedzi „zdecydowanie tak”).

Szczęście od 50 tysięcy do miliona złotych

Respondenci zostali również zapytani o to, ile pieniędzy musieliby mieć, aby czuli, że są szczęśliwi. Przekonanie, że 50 tys. zł wystarczy, by poczuć się szczęśliwiej miało tylko 10 proc. badanych. Częściej twierdziły tak kobiety (13 proc.) niż mężczyźni (7 proc.). Natomiast 28 proc. badanych stwierdziło, że do szczęścia potrzeba im minimum milion złotych. (34 proc. mężczyzn i 21 proc. kobiet).

Z kolei 12 proc. stwierdziło, że wystarczyłoby im 100 tys. zł (13 proc. mężczyźni i 11 proc. kobiety), 13 proc. było zdania, że pół miliona złotych (13 proc. mężczyźni i 14 proc. kobiety), a 13 proc. - kilka milionów złotych (17 proc. mężczyźni i 10 proc. kobiety).

Badanie przeprowadzono na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna. Próba ogólnopolska losowo-kwotowa N=1109 osób w wieku od 18 lat wzwyż. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Termin realizacji: 8 - 10 marca 2025 roku. Metoda: CAWI.

