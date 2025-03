Prezes PiS: mamy pierwszą ofiarę „demokracji walczącej”

„Co spowodowało straszne zdenerwowanie i z całą pewnością doprowadziło do tragedii? Otóż osoba pani prokurator Wrzosek. Jej opinia skrajnej, ogarniętej agresją, a w związku z tym całkowicie nieobiektywnej osobie, która mówi o ‘zemście’, która ‘smakuje na zimno’, najlepiej ze wszystkiego” - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński w wystąpieniu przed siedzibą Prokuratury Okręgowej w Warszawie – relacjonuje portal wPolityce.pl.

Mamy w Polsce demokrację walczącą i pierwszą ofiarę śmiertelną tej demokracji walczącej. To, co zrobiła prokuratura z panią śp. Barbarą Skrzypek, to był skandal, i to skandal pod każdym względem — powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Sama ta sprawa, samo prowadzenie tej sprawy, prawomocnie umorzonej – umorzonej przez panią sędzię, która została skierowana przez nowe władze do Sądu Okręgowego, czyli awansowana. Zdaje się, że była lub jest, członkiem Iustitii. A mimo wszystko tę sprawę umorzyła, bo nie ma żadnej materii dla tej sprawy — podkreślił.

To przedsięwzięcie czysto polityczne i trzeba tutaj wymienić jedno nazwisko. To jest nazwisko Romana Giertycha. On z całą pewnością jest tutaj człowiekiem szczególnie zaangażowanym. Ale bezpośrednio w tych działaniach nie uczestniczył— dodał lider PiS.

»» Więcej o politycznych konsekwencjach śmierci Barbary Skrzypek edług PiS czytaj na portalu wPolityce.pl: w publikacji Prezes PiS przed Prokuraturą Okręgową: Mamy w Polsce „demokrację walczącą”. Barbara Skrzypek jest jej pierwszą ofiarą

Sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Mniej klientów w galeriach handlowych. Powód jest jeden

Nie ma przeszkód dla złota!

Czy przed Wielkanocą zabraknie jajek?

»»Pijani kierowcy tracą samochody – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24