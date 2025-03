Obroty towarowe na dużym minusie. Eksport dołuje!

Eksport towarów z Polski spadł o 0,7 proc. r/r do 27 236 mln euro w styczniu 2025 r., zaś import wzrósł o 9,9 proc. r/r do 28 742 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski.

Saldo obrotów towarowych w styczniu było ujemne i wyniosło 1 506 mln euro wobec 2 236 mln euro ujemnego salda miesiąc wcześniej.

„W styczniu 2025 r. pogłębiła się dysproporcja między nominalnymi dynamikami importu i eksportu. Z jednej strony kontynuowana była spadkowa tendencja eksportu, z drugiej umocnił się trend wzrostowy importu. Według wstępnych danych wartość eksportu towarów zmniejszyła się o 3,3 proc., w stosunku do analogicznego miesiąca 2024 r. i wyniosła 115,8 mld zł. Wartość importu towarów w porównaniu do stycznia 2024 r. wzrosła o 7 proc. do 122,2 mld zł, tj. najsilniej od dwóch lat. Wyniki te odzwierciedlają m.in. różnicę we wzroście gospodarczym między Polską i głównymi partnerami handlowymi oraz rosnącą konkurencję w UE ze strony gospodarek pozaeuropejskich” - czytamy w komentarzu banku centralnego.

Głębokie spadki eksportu branży motoryzacyjnej

W styczniu 2025 r. największy wpływ na spadek wartości eksportu miało, podobnie jak w poprzednich miesiącach, duże zmniejszenie sprzedaży zagranicznej środków transportu, wskazał bank centralny.

„Głębokie spadki odnotowano w eksporcie samochodów dostawczych, aut osobowych, ciągników drogowych oraz części motoryzacyjnych. Spadki w eksporcie pozostałych kategorii były znacznie mniejsze (prócz paliw). Wyższe ceny żywności na rynkach międzynarodowych sprzyjały natomiast wzrostowi eksportu produktów rolnych” - czytamy dalej.

Rośnie import konsumpcyjny

W styczniu 2025 r. do wzrostu wartości importu przyczynił się przede wszystkim duży wzrost przywozu towarów konsumpcyjnych. Wzrost importu kontynuowany był także w kategorii obejmującej produkty rolne. Ponadto w styczniu 2025 r. większe niż w poprzednich miesiącach były dostawy paliw. Z kolei duży spadek nastąpił w imporcie środków transportu, związany m.in. ze zmniejszeniem dostaw części motoryzacyjnych.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 39,3 mld zł i w porównaniu z analogicznym miesiącem 2024 r. zwiększyły się o 2,7 mld zł (tj. o 7,3 proc.), podano także.

ING: pogorszenie salda obrotów bieżących jest nieznacznie negatywne dla złotego

„Umiarkowane pogorszenie salda obrotów bieżących jest nieznacznie negatywne dla złotego. Kurs PLN jest jednak wspierany przez rosnący dysparytet stóp procentowych między Polską a strefą euro (EBC kontynuuje cykl obniżek stóp procentowych w 2025, a NBP nie zmienił stóp procentowych oraz utrzymuje jastrzębią retorykę) oraz napływ środków unijnych z KPO i polityki spójności” - ocenił starszy ekonomista ING Banku Śląskiego Leszek Kąsek.

Zwrócił uwagę, że w styczniu br. nie odnotowano „istotnych zmian” w trendach w handlu towarami względem poprzednich miesięcy, ale „pogorszyła się różnica w dynamikach importu i eksportu„.

„W 2025 spodziewamy się deficytu na rachunku obrotów bieżących na poziomie 1,3 proc. PKB, m.in. z uwagi na dalszy wzrost deficytu towarowego i utrzymywanie się deficytu dochodów, które nie zostaną skompensowane nadwyżką w handlu usługami” - ocenił Kąsek. Zwrócił uwagę na bariery dla wzrostu eksportu oraz przestrzeń do wzrostu importu wraz z przyśpieszeniem popytu krajowego i zakupów zbrojeniowych za granicą.

ISBnews, PAP, sek

