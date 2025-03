Już się zaczęło 15 marca. Czas ucieka!

Od 15 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych. Ten rok będzie jednak inny niż poprzednie. Na jakie aspekty – oprócz ważnych zmian, jakie zaszły w ekoschematach, nad którymi pochylimy się w redakcji w najbliższych dniach – trzeba koniecznie zwrócić uwagę?

Przede wszystkim, niezbędną dokumentację składa się w aplikacji eWniosekPlus, do której dostęp umożliwia Platforma Usług Elektronicznych (PUE). Zawnioskować można m.in. o przyznanie pomocy, w tym o podstawowe wsparcie dochodów oraz o płatności – redystrybucyjną, dla młodych rolników; dla małych gospodarstw oraz o wsparcie do hodowli zwierząt i do uprawy roślin.

Termin upływa 15 maja

Podstawowy termin składania wniosków upływa 15 maja. O wsparcie można aplikować jeszcze co prawda przez 25 dni kalendarzowych po tym terminie, tj. do 9 czerwca, jednak w takim przypadku za każdy dzień roboczy opóźnienia dopłata będzie pomniejszana o 1 proc. należnej kwoty wsparcia.

