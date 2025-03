„Demontuj Teslę!” Na Zachodzie atakują salony i auta

W sobotę przed salonami Tesli w Stanach Zjednoczonych i niektórych miastach Europy znów zgromadzili się przeciwnicy działań miliardera Elona Muska w administracji prezydenta Donalda Trumpa, licząc, że ich protest spowoduje dalszy spadek sprzedaży produkowanych przez jego firmę samochodów.

Agencja AP informuje, że protestujący dążą do zaostrzenia działań wymierzonych w salony i pojazdy Tesli, wyrażając sprzeciw wobec roli Muska jako szefa nowo utworzonego Departamentu Efektywności Rządowej (DOGE). W ramach tej funkcji uzyskał on dostęp do poufnych danych i zlikwidował całe agencje, realizując politykę cięcia wydatków rządowych i masowych zwolnień pracowników.

Demonstracja przeciw Muskowie na ulicach Santa Monica (Kalifornia, USA) / autor: PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN

Chociaż sobotnia demonstracja nie była pierwszą tego typu akcją, organizatorzy inicjatywy „Tesla Takedown” (pol. „Demontuj Teslę”) dążyli do objęcia protestami wszystkich 277 salonów i centrów serwisowych należących do Muska, licząc na pogłębienie niedawnego spadku sprzedaży jego firmy.

Według relacji AP, w manifestacjach, w których uczestniczyły znane osobistości, takie jak aktor John Cusack, brało udział pod każdym z salonów samochodowych od kilkudziesięciu do kilkuset osób.

Protesty odbyły się m.in. przed salonami Tesli w Nowym Jorku, New Jersey, Illinois, Pensylwanii, Kalifornii, Massachusetts, Connecticut, Maryland, Minnesocie oraz w Teksasie, gdzie mieszka Musk. Demonstranci trzymali transparenty z hasłami: „Trąb, jeśli nienawidzisz Elona” i „Powstrzymaj miliarderską rozrzutność”, skandując: „Elon Musk musi odejść!”.

„Będę nadal krzyczeć w korytarzach Kongresu. Potrzebuję jednak, abyście również wy krzyczeli na ulicach” – oświadczyła wcześniej demokratyczna kongresmenka Jasmine Crockett.

Policja ochrania salon Tesli w Berlinie / autor: PAP/EPA/HANNIBAL HANSCHKE

Ona i inni zwolennicy protestów „Tesla Takedown” apelowali o pokojowy charakter manifestacji.

Protest przed salonem Tesli w Londynie / autor: PAP/EPA/ANDY RAIN

W poprzednich demonstracjach niektórzy uczestnicy dopuszczali się aktów wandalizmu, podpalając samochody Tesli, co prokurator generalna USA Pam Bondi potępiła jako akt terroryzmu wewnętrznego.

Musk wyraził zdumienie atakami i wezwał wandali, aby „przestali zachowywać się jak psychopaci”.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski (PAP), sek

