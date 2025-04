Małe sklepy toną w długach! Wszystko przez drożyznę

Zadłużenie firm z sektora handlu detalicznego w ciągu roku wzrosło o 182 mln zł, przekraczając 3,3 mld zł pod koniec lutego br. - wynika z danych BIG InfoMonitor. Problemy mają też sklepy mięsne i warzywniaki, ich długi wzrosły odpowiednio o ok. 5 mln zł i 3 mln zł.

Autorzy raportu poinformowali, że zadłużonych jest ponad 36 tys. podmiotów, a w ciągu roku do ich grona dołączyło kolejne 961 przedsiębiorstw. Średni dług przypadający na jedną firmę wynosi 92,5 tys. zł.

Choć udział niesolidnych dłużników w całym sektorze nie zwiększył się znacząco, wyraźnie rośnie średnia wartość zaległości, co wskazuje na pogłębiający się problem oraz rosnące ryzyko zachwiania płynności finansowej - ocenili.

Komu jest najtrudniej?

Zgodnie z danymi największe trudności odnotowują wyspecjalizowane sklepy spożywcze, w tym mięsne i warzywniaki. Zadłużenie sprzedawców mięsa wzrosło o ok. 5 mln zł, czyli 11,7 proc. w ujęciu rocznym. Pod koniec lutego osiągnęło 48 mln zł. W przypadku sprzedawców owoców i warzyw zadłużenie urosło o 2,6 mln zł (7,9 proc. rdr.) i osiągnęło poziom 36 mln zł.

Nie najlepiej też wygląda sytuacja piekarni i cukierni- zwrócili uwagę autorzy badania.

Podali, że długi tych przedsiębiorstw zwiększyły się o 1,6 mln zł, czyli o 8 proc. rdr.), a w lutym przekroczyły 21 mln zł.

Uderzono. „Małe, lokalne punkty”

Cytowany w raporcie główny analityk BIG InfoMonitor dr hab. Waldemar Rogowski zauważył, że zazwyczaj zadłużone sklepy to małe, lokalne punkty handlowe prowadzone w formie jednoosobowych działalności gospodarczych lub rodzinnych przedsiębiorstw. Do ich głównych obciążeń - jak tłumaczył - należą czynsze, opłaty za energię, zatowarowanie oraz codzienna logistyka. Ekspert zwrócił uwagę, że firmy te działają „pod presją krótkich terminów przydatności do spożycia” oraz braku skali, przez co ich marże są bardzo wrażliwe na wahania cen. Jednocześnie - jak dodał - konkurują z dyskontami i hipermarketami, co ogranicza ich konkurencyjność cenową.

Trudna sytuacja detalistów znajduje odzwierciedlenie w danych dotyczących ich dostawców czyli hurtowników z branży spożywczej - wskazał BIG InfoMonitor.

Zgodnie z danymi biura hurtowanie zajmujące się dystrybucją mleka, jaj i tłuszczów zwiększyły swoje zadłużenie o ponad 1,7 mln zł, czyli 7,2 proc. rdr. Tym samym łączny dług tych podmiotów przekroczył 25,5 mln zł. Z kolei w segmencie cukru, czekolady i pieczywa wzrost wyniósł 1,2 mln zł, czyli 8,9 proc., a łączny dług przekracza 15 mln zł.

W przypadku hurtowej sprzedaży mięsa zadłużenie wzrosło o 0,5 mln zł (0,4 proc. rdr). Choć dług rósł tu najwolniej wśród innych hurtowni, to łączne zobowiązania w tym segmencie są najwyższe i sięgają ok. 116 mln zł. „Jest tu też bardzo wysoki odsetek niesolidnych płatników – wynosi aż 11 proc.” - dodał BIG InfoMonitor. Ocenił, że rosnące zadłużenie tych ogniw łańcucha dostaw świadczy o coraz większym „napięciu finansowym pomiędzy hurtownikami a sklepami”.

Najdroższe święta w historii

Ceny najważniejszych produktów na świąteczny stół są wyższe niż przed rokiem, np. cena masła w ub.r. wynosiła 6,40 zł, a teraz jego cena waha się na poziomie 8-9 zł za kostkę.

Dla wielu rodzin przygotowanie świątecznego stołu ciągle wiąże się z koniecznością rezygnacji z części tradycyjnych produktów - podkreślili. Nieustannie rosnące ceny sprawiły, że Polacy kładą coraz większy nacisk na rozsądne gospodarowanie finansami domowymi” - stwierdzili autorzy.

Rogowski zwrócił uwagę na zmianę zachowań konsumenckich; coraz większe znaczenie ma aspekt wypoczynku i rekreacji oraz związane z nimi wyjazdy w tym zagraniczne a nie tradycyjne konsumowanie przygotowanych potraw przy świątecznym stole. W połączeniu z wymagającym otoczeniem gospodarczym w ocenie eksperta to wszystko sprawi, że okres zwiększonego popytu związanego z Wielkanocą nie przełoży się na realną poprawę sytuacji finansowej detalistów.

PAP,jb

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Przerażenie na giełdzie po deklaracji premiera

Gigant nurkuje. Orlen: 19,6 mld zł mniej. Fąfara tłumaczy

Wino z Kalifornii zamiast ze słonecznej Francji…

»»Rafał Brzoska: Jeżeli jako Polska nie nadamy tonu zmianom w Europie - przegramy – oglądaj tylko na antenie telewizji wPolsce24