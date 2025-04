Paczki do USA nie dolecą

Firma kurierska DHL Express wstrzymuje dostawy do Stanów Zjednoczonych przesyłek o wartości przekraczającej 800 dol. z powodu wydłużenia odprawy celnej, która jest efektem wprowadzenia nowego systemu taryf przez administrację prezydenta Donalda Trumpa - podała stacja BBC.

DHL poinformował, że w poniedziałek wstrzyma dostawy paczek wysyłanych przez firmy ze wszystkich krajów świata do amerykańskich konsumentów aż „do odwołania”. Do tej pory przesyłki o wartości nie przekraczającej 2,5 tys. dol. można był wysyłać do USA po dopełnieniu bardzo małej liczby formalności. Wraz z wejściem w życie amerykańskich taryf, kontrole celne stały się bardziej rygorystyczne. Biały Dom zamierza 2 maja zaostrzyć jeszcze przepisy dotyczące przesyłek o wartości poniżej 800 dol. Paczki o niewielkiej wartości można było wysyłać bez konieczności uiszczania cła. Ta luka stanowiła podstawę działalności m.in. chińskich platform e-commerce takich jak Temu i Shein.

pap, jb

