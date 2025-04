Gospodarka traci oddech. "Ale tąpnęło"

MFW obniża prognozę dynamiki PKB Polski w br. do 3,2 proc., a w 2026 r. do 3,1 proc. Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył prognozę dynamiki PKB Polski w 2025 r. do 3,2 proc. z 3,5 proc. (styczniowa runda), a w 2026 r. obniżył do 3,1 proc. z 3,3 proc. - wynika z cyklicznego raportu MFW World Economic Outlook.

MFW szacuje obecnie średnioroczną inflację w Polsce w 2025 r. na poziomie 4,3 proc. i 3,4 proc. w 2026 r.

Wg wyliczeń MFW saldo C/A Polski wyniesie w br. -0,3 proc. PKB, a w 2026 r. -0,7 proc.

Raport nie zawiera uzasadnienia dla prognoz.

pap, jb

