Eksportujemy więcej nawozów

W ub.r. wyprodukowaliśmy 2,25 mln ton nawozów mineralnych, czyli o ponad 16 proc. więcej niż w 2023 roku. Mimo wszystko, i tak jest to wynik o około jedną czwartą niższy od rekordowych pod tym względem lat 2020-2021, co nie jest poziomem zadowalającym w zestawieniu z rosnącym napływem wątpliwej jakości nawozów zza wschodniej granicy.

Z naszych zakładów najwięcej wyjeżdża nawozów azotowych – w styczniu i lutym br. było to około 300 tys. ton. W przypadku nawozów potasowych jest to niespełna 30 tys. ton, zaś dla nawozów fosforowych – około 20 tys. ton. Za granicę udało się wyekspediować około 401 tys. ton, a więc o jedną trzecią więcej niż rok wcześniej. Dla porównania w analogicznym okresie 2021 r. było to 543 tys. ton, w styczniu i w lutym 2022 roku – 415 tys. ton, zaś w 2023 roku – 206 tys. ton.

