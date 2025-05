Złoto pomaga odkryć tajemnice Wszechświata

Złoto to nie tylko inwestycyjne aktywo, ale i kruszec bardzo przydatny w badaniach naukowych. Jego zastosowanie w Teleskopie Webba pozwoliło przeniknąć wiele tajemnic Wszechświata.

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba - James Webb Space Telescope (JWST) składa się z 18 pokrytych złotem, sześciokątnych zwierciadeł. Każde z nich ma średnicę nieco ponad 4 stóp, czyli przeszło 120 cm. Zszyte ze sobą w plaster miodu lustra mają w sumie średnicę 6,5 metra (21,5 stopy). Lustra wykonane są z berylu i pokryte mikroskopijną warstwą czystego złota.

Beryl z warstewką złota

Dlaczego akurat złota? Ponieważ jest ono jednym z najlepszych materiałów odbijających światło podczerwone. Naukowcy wykorzystali beryl jako podstawę luster, ponieważ metal ten nie wykazuje prawie żadnej rozszerzalności cieplnej w ekstremalnie niskich temperaturach. Innymi słowy, ekstremalne zimno w kosmosie nie spowoduje wypaczenia paneli. Z drugiej strony złoto jest stosunkowo wrażliwe na temperaturę. Dlatego na podstawę z berylu nałożono jego cienką warstwę.

Apetyt na światło

Naukowcy twierdzą, że JWST ma siedmiokrotnie większą moc zbierania światła niż Kosmiczny Teleskop Hubble’a. Mike Maharrey na portalu Money Metals pisze, co dzięki JWST, który został wystrzelony w kosmos w grudniu 2021 roku, udało się osiągnąć. Na przykład, teleskop obserwował galaktyki, które – jak się wydaje – formowały się zaledwie 300-400 milionów lat po Wielkim Wybuchu, znacznie wcześniej niż sądzono. Sugeruje to, że proces powstawania galaktyk mógł postępować szybciej niż przewidują obecne modele.

Teleskop Webba zidentyfikował również parę wodną, chmury i mgłę w atmosferach kilku planet poza naszym Układem Słonecznym oraz dwutlenek węgla w atmosferze egzoplanety WASP-39b. Może to utorować drogę do identyfikacji potencjalnych biosygnatur w przyszłości. Biosygnatury (ang. biosignatures) to wszelkie oznaki, ślady lub sygnały, które mogą wskazywać na obecność życia, zarówno obecnego, jak i dawnego. Są one kluczowe do wykrywania życia poza Ziemią.

Stanisław Koczot na podst. Money Metals

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Sytuacja budżetu: „Dramatycznie się rozjeżdża”

Senatorowie pytają o polskie reaktory jądrowe

Ekolodzy chcą dyktować strategię wielkiemu biznesowi

»» Czy Polacy lubią czynić dobro? - brat Szymon Janowski, kapucyn – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24