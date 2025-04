Odwilż w wojnie celnej po obu stronach Pacyfiku?

Rząd w Pekinie rozważa zwolnienie części towarów sprowadzanych z USA z nałożonych wcześniej ceł w wysokości 125 proc. – podał w piątek Reuters, powołując się na źródła. Ministerstwo spraw zagranicznych nie potwierdziło doniesień medialnych. Tymczasem prezydent USA Donald Trump w wywiadzie dla magazynu „Time” stwierdził, że „umowy handlowe oczekiwane są za trzy do czterech tygodni - powiedział . Zaznaczył, że USA prowadzą rozmowy z Chinami o umowie celnej, czemu Pekin zaprzecza.

Niewymienione z nazwiska źródło, na które powołuje się agencja, twierdzi, że jest to najpoważniejszy sygnał, iż Pekin obawia się negatywnych skutków gospodarczych wojny handlowej z Waszyngtonem.

Listy produktów kwalifikujących się do zwolnienia z ceł

Ministerstwo Handlu miało powołać specjalną grupę zadaniową, zbierającą listy produktów potencjalnie kwalifikujących się do zwolnienia. Przedsiębiorstwa są zachęcane do składania własnych wniosków.

Chiński magazyn finansowy „Caijing” poinformował, powołując się na własne źródła, że w planach jest włączenie ośmiu pozycji związanych z półprzewodnikami, ale z wyłączeniem chipów pamięci.

W piątek w mediach społecznościowych i wśród przedsiębiorstw krążyła lista 131 kategorii produktów, które mogłyby potencjalnie dotyczyć zwolnienia. Objęłaby m.in. szczepionki, chemikalia i silniki odrzutowe. Agencja Reutera nie była w stanie zweryfikować autentyczności listy - zaznaczono.

Choć Chiny publicznie deklarują gotowość do „walki do końca”, dopóki USA nie zniosą ceł, eksperci ostrzegają, że gospodarka Chin zbliża się do deflacji. Popyt krajowy jest słaby, a wydatki konsumenckie nie powróciły do poziomu sprzed pandemii. Władze zachęcają eksporterów dotkniętych cłami do przestawienia się na rynek lokalny, ale przedsiębiorstwa skarżą się na niższe zyski i słabszy popyt.

Rzecznik chińskiego resortu dyplomacji Guo Jiakun, zapytany o doniesienia medialne, powiedział, że nie zna konkretów i odesłał do ministerstwa finansów.

Prezydent USA Donald Trump nałożył na Chiny cła w wysokości 145 proc., na co Chiny odpowiedziały stawką taryfową w wysokości 125 proc.

Trump: umowy handlowe oczekiwane za trzy do czterech tygodni

Umowy handlowe oczekiwane są za trzy do czterech tygodni - powiedział prezydent USA Donald Trump w wywiadzie dla magazynu „Time”. Zaznaczył, że USA prowadzą rozmowy z Chinami o umowie celnej, czemu Pekin zaprzecza. Dodał, że przywódca ChRL Xi Jinping zadzwonił do niego w tej sprawie.

Zdaniem Trumpa cła są nadal potrzebne i ocenił, że jeśli USA za rok będą nadal miały taryfy na towary importowane w wysokości 50 proc., to uzna to za „pełne zwycięstwo”. Rozmowę z prezydentem USA opublikowano w piątek z okazji zbliżających się stu dni drugiej prezydentury Trumpa.

Z Pekinu Krzysztof Pawliszak (PAP)

