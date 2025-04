Przez sztukę do ducha

Są takie inicjatywy kulturalne, które – choć nie zawsze przebijają się na pierwsze strony gazet – odgrywają ogromną rolę w budowaniu kulturowej tożsamości, promowaniu sztuki najwyższej próby i tworzeniu przestrzeni do duchowego przeżycia. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Katedrze w Pelplinie bez wątpienia należy do tego grona. Fundacja Stefczyka z dumą i zaangażowaniem wspiera to wyjątkowe wydarzenie, które od lat umacnia swoją pozycję jako jedno z najważniejszych w Europie w swojej kategorii.

W 2025 roku odbędzie się już XXVII edycja festiwalu, który w sezonie letnim przyciągnie do Pelplina oraz jedenastu innych miejscowości województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego (w sumie aż 12 lokalizacji na terenie 4 diecezji!) miłośników muzyki organowej i kameralnej z całego świata. W programie znajdzie się ponad 20 koncertów, z udziałem około 35 artystów z Polski, Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Azji oraz Oceanii. Równolegle odbędzie się XXVII edycja Mariackich Wieczorów Kameralnych w Koronowie, tworząc wyjątkową muzyczną mozaikę regionu.

Organizatorem festiwalu jest Fundacja Promocji Sztuki im. Gabriela Fauré, która od ponad dwóch dekad nieprzerwanie dba o najwyższy poziom artystyczny wydarzenia. Dzięki swojemu zasięgowi, liczbie uczestników i unikalnej formule koncertów w zabytkowych przestrzeniach sakralnych, festiwal stał się zjawiskiem nie tylko artystycznym, lecz także społecznym – fenomenem, który łączy pokolenia, kultury i duchowości.

„W moich oczach i dla moich uszu organy są królem instrumentów” – Wolfgang Amadeusz Mozart.

Fundacja Stefczyka – jako instytucja, która nieustannie poszukuje wartościowych i ambitnych inicjatyw – od lat z przekonaniem wspiera Festiwal w Pelplinie.

To zaangażowanie nie wynika wyłącznie z chęci promocji kultury wysokiej, ale także z poczucia odpowiedzialności za pielęgnowanie tych wydarzeń, które realnie wpływają na życie lokalnych społeczności, dając im dostęp do muzyki o najwyższej klasie. Wierzymy, że warto wspierać to, co dobre, mądre i piękne – nawet jeśli nie zawsze jest to głośne medialnie – mówi Marzena Grabowicz, dyrektor Fundacji Stefczyka.

Nie można mówić o muzyce organowej, nie wspominając o jej wyjątkowym miejscu w chrześcijańskim dziedzictwie kulturowym Europy. Organy – od wieków obecne w świątyniach – stanowią nie tylko instrument liturgiczny, ale też symbol głębokiego duchowego doświadczenia, zakorzenionego w europejskiej tradycji muzycznej. Dzieła mistrzów takich jak Bach, Buxtehude czy Franck od lat rozbrzmiewają w katedrach i kościołach, kształtując wrażliwość muzyczną kolejnych pokoleń. Festiwale takie jak ten w Pelplinie przyczyniają się do zachowania tego bezcennego dziedzictwa, jednocześnie otwierając je na nowe interpretacje i współczesnych odbiorców.

„Brzmienie organów napełnia umysły niejako niebiańską radością i potężnie podnosi ku wyżynom, do Boga” – papież Pius XII.

Z radością obserwujemy, że dzięki wspólnym wysiłkom i zaangażowaniu wielu osób festiwal w Pelplinie może nadal się rozwijać i inspirować. Fundacja Stefczyka z dumą współtworzy to wydarzenie – nie tylko jako mecenas kultury, ale też jako partner idei, która z pokorą i pasją buduje mosty między przeszłością a teraźniejszością.

Artykuł sponsorowany