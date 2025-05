ZUS: lawina zwolnień w wyniku chorób psychicznych

Według ostatnich danych ZUS, w 2024 roku w całym kraju wystawiono ponad 1,6 mln zwolnień lekarskich wynikających z zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. To niemal o 14 proc. więcej niż w 2023 roku. Łączny czas spędzony przez Polaków na L4 z tego tytułu przekroczył w minionym roku 30,3 mln dni, co było wynikiem o 16,2 proc. wyższym w zestawieniu z absencjami z 2023 roku.

Najwięcej, bo aż 150 tys. zaświadczeń związanych ze zdrowiem psychicznym Zakład Ubezpieczeń Społecznych zarejestrował w październiku. Stanowiły one 9,3 proc wszystkich zwolnień z pracy. Najmniej było ich w lutym ub.r. – 123,8 tys. W skali kraju lwia część zaświadczeń lekarskich z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania dotyczyła kobiet – to aż 62 proc. Dominacja płci pięknej najbardziej widoczna była w grupie wiekowej między 30. a 39. rokiem życia. W populacji kobiet w tej grupie wyniósł on 30,8 proc, natomiast wśród mężczyzn 29,2 proc.

Ponad setka różnych zaburzeń

W kategorii zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania mieści się prawie sto różnych jednostek chorobowych w tym: depresję, schizofrenię, nerwicę, zaburzenia osobowości czy reakcje na ciężki stres. Innymi częstymi przyczynami orzeczeń o czasowej niezdolności do pracy są choroby psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane nadużywaniem środków psychoaktywnych.

Najbardziej popularne schorzenia

W Polsce zaświadczenia lekarskie z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania najczęściej wystawiane były w związku z:

reakcją na ciężki stres i zaburzeniami adaptacyjnymi – 35,3 proc.

zaburzeniami psychicznymi – 33,9 proc.

innymi zaburzeniami lękowymi – 18,1 proc.

epizodami depresyjnymi – 17,6 proc.

nawracającymi zaburzeniami depresyjnymi – 8,5 proc.

zaburzeniami spowodowanymi użyciem alkoholu – 4,5 proc.

Źródło: PAP

Oprac. GS

