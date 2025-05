Legendarna polska marka skasowana!

Polska spółka hotelarska Orbis po ponad 100 latach działalności zmieniła swoją nazwę na Essendi - wynika z informacji przekazanych przez firmę. Zmiana ta jest efektem decyzji właściciela, grupy AccorInvest, która dąży do ujednolicenia swojej działalności.

Orbis od 2020 roku podlega pod AccorInvest, która z początkiem maja zmieniła nazwę na Essendi. Firma od 2020 roku realizuje transformację, której celem jest „umocnienie pozycji lidera w Europie oraz wzmocnienie efektywności działania” - podała Essendi.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez firmę, od 2020 r. konsekwentnie koncentruje się ona na najbardziej dochodowych aktywach w Europie – w segmencie ekonomicznym i midscale – optymalizując portfel hoteli poprzez dynamiczne zarządzanie aktywami (przejęcia, renowacje, sprzedaże, zamiany). Jak przekazano, na koniec 2024 roku wartość portfela hoteli grupy Essendi została oszacowana na 7,8 miliarda euro, a przychody wzrosły do 4 mld euro (o 3,1 proc. więcej rdr.).

Firma podkreśla, że jej transformacja to też „zobowiązanie do zrównoważonego rozwoju i promowanie tego trendu w branży hotelarskiej„. Plan ESG Essendi obejmuje m.in redukcję emisji CO2 o 50 proc. do 2030 roku, osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku oraz portfolio 100 proc. hoteli z certyfikatem Green Key.

„Zmiana tożsamości to ukoronowanie naszej transformacji i otwarcie nowego rozdziału w historii grupy. Dzięki zaangażowaniu naszych zespołów osiągnęliśmy konkretne rezultaty: umocniliśmy naszą pozycję lidera w Europie, zoptymalizowaliśmy nasz portfel, zwiększyliśmy rentowność i ustabilizowaliśmy sytuację finansową” - podkreślił cytowany w komunikacie Essendi prezes zarządu firmy Gilles Clavié.

Marka Orbis została założona w 1920 roku we Lwowie jako Polskie Biuro Podróży Orbis, a w 1951 roku do firmy dołączyły pierwsze hotele. W 2020 roku marka została nabyta przez AccorInvest. Obecnie Essendi posiada 576 hoteli w 24 krajach. W skład firmy wchodzą marki takie jak ibis, Novotel czy Mercure. Essendi zatrudnia ok. 20 tys. pracowników.

