Dziś dwa święta: Konstytucji 3 maja i NMP Królowej Polski

Dziś w Polsce obchodzimy Święto Narodowe 3 Maja, upamiętniające uchwalenie Konstytucji 3 maja w 1791 roku. Tego dnia przypada także uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

Obchody Konstytucji 3 maja

Rano o godz. 9.30 para prezydencka wzięła udział w mszy świętej w intencji Ojczyzny w Bazylice Archikatedralnej p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela. We mszy uczestniczyli członkowie rządu. Obecne były delegacje służb mundurowych, w tym Wojska Polskiego, Policji, Straży Pożarnej, a także kombatanci, harcerze i mieszkańcy stolicy.

Para Prezydencka bierze udział we Mszy Świętej / autor: PAP

O godz. 11 na Zamku Królewskim uroczystość, w trakcie której prezydent wręczył odznaczenia państwowe.

Odznaczenia państwowe

Prezydent Andrzej Duda odznaczył Orderem Orła Białego Janusza Kapustę - rysownika, malarza i scenografa oraz Jerzego Kropiwnickiego - działacza opozycji demokratycznej w PRL.

Janusz Kapusta

Janusz Kapusta jest rysownikiem, malarzem i scenografem, wynalazcą jedenastościennej bryły, którą nazwał K-DRON. Został odznaczony „w uznaniu znamienitych zasług w działalności naukowej, artystycznej i twórczej, za szczególny przykład kreatywności, poszerzania wyobraźni oraz budowanie pozytywnego wizerunku Polski na świecie”.

Jerzy Kropiwnicki

Jerzy Kropiwnicki jest działaczem opozycji demokratycznej z okresu PRL, ekonomistą i politykiem. W latach 2002–2010 był prezydentem Łodzi, a wcześniej ministrem w rządach Jana Olszewskiego, Hanny Suchockiej i Jerzego Buzka. Został odznaczony „w uznaniu znamienitych zasług dla RP, w szczególności dla przemian demokratycznych i wolnej Polski, za osiągnięcia w działalności państwowej i publicznej”.

Prezydent RP Andrzej Duda (L), pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda (P) oraz odznaczeni Orderem Orła Białego: działacz opozycji demokratycznej z okresu PRL Jerzy Kropiwnicki (2L) oraz rysownik, malarz i scenograf Janusz Kapusta (2P) / autor: PAP

Trochę historii, czyli Narodowe Święto Trzeciego Maja

Święto Narodowe Trzeciego Maja jest obchodzone w rocznicę uchwalenia w 1791 roku Konstytucji 3 maja. Dokument był pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie, a drugą na świecie po amerykańskiej. Rocznica przyjęcia Konstytucji 3 maja jest świętem ustanowionym w 1919 roku. Przez okres PRL jego publiczne obchodzenie było zabronione, ponownie stało się państwowym świętem w 1990 roku

Wystąpienie prezydenta

Stan wojenny to czarny czas w ostatniej historii Polski i drugiej połowy XX wieku w naszym kraju - powiedział prezydent Andrzej Duda, wręczając w sobotę Order Orła Białego Jerzemu Kropiwnickiemu.

Prezydent Andrzej Duda podziękował Kropiwnickiemu za przetrwanie „zbrodni komunistycznych, wypędzania na mróz, polewania wodą na mrozie i innych tego typu metod”. „Nie tylko przetrwał pan to wszystko, nie tylko nie złamało to pana, mimo trwałego okaleczenia, jakiego doznał pan w więzieniu na skutek katowania, ale wrócił pan do działalności opozycyjnej i w efekcie śmiało można powiedzieć, że pan wygrał” - ocenił.

Prezydent zwrócił uwagę na zasługi Kropiwnickiego jako ministra, a także jako posła na Sejm RP I i III kadencji. Według Dudy, Kropiwnicki niósł w sobie „ideę sprawiedliwego państwa, które musi być tak ekonomicznie przekształcane, aby było dla każdego obywatela i każdemu człowiekowi służące i go dostrzegające”. Podkreślił także jego osiągnięcia jako prezydenta Łodzi w latach 2002–2010.

Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

3 maja obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Główne uroczystości z udziałem polskich biskupów odbędą się na Jasnej Górze. Mszy św. o godz. 11:00 przewodniczy przewodniczący Episkopatu Polski, abp Tadeusz Wojda, który zachęcił wiernych do zawierzenia Maryi wszystkich spraw osobistych i narodowych.

Biskupi będą modlą się także za Ojca Świętego Franciszka oraz o światło Ducha Świętego dla przyszłego konklawe. Święto Królowej Polski zostało ustanowione w 1920 roku i przypomina o akcie zawierzenia kraju Maryi przez króla Jana Kazimierza w 1656 roku. Uroczystości będą transmitowane przez Telewizję Trwam i Radio Maryja.

