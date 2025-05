Prezes InPost: znów rekordowa wpłata podatku CIT

Za 2024 InPost wpłacił rekordowe 380 mln zł do budżetu państwa z tytułu podatku CIT zapłaconego w Polsce – ujawnił w mediach społecznościowych prezes InPost Rafał Brzoska. Zapowiedział, że rusza z kampanią społeczną na rzecz płacenia podatków przez firmy w Polsce.

Za 2024 InPost wpłacił rekordowe 380 mln zł do budżetu państwa z tytułu podatku CIT zapłaconego w Polsce (rok temu to było ponad 100 mln mniej, a i tak 5x więcej niż cała zagraniczna konkurencja razem wzięta-niemiecki DHL wpłacił 900 tys złotych) – przekazał we wpisie na platformie X prezes i założyciel InPost.