Brzoska: musimy w UE wyjść na pozycję lidera. Inaczej przegramy

„Dzisiaj widzimy, że urzędnicy i biurokraci w Brukseli nie chcą zmian. I my musimy jako państwa członkowskie, jako polska prezydencja, mówić w Brukseli: ‘Stop. Drodzy urzędnicy, wy sami się nie zderegulujecie. To my jako płatnicy podatków do kasy Unii Europejskiej, powinniśmy deregulować biurokrację, również w Brukseli’. I to się musi wydarzyć, bo jak nie, to przegramy” - powiedział w rozmowie z redaktorem Michałem Karnowskim specjalnie dla Telewizji wPolsce24 Rafał Brzoska, polski przedsiębiorca, prezes InPost, a w ostatnim czasie także Pełnomocnik Przedsiębiorców ds. Deregulacji - pisze portal wPolityce.pl

Rafał Brzoska, prezes i założyciel InPost był pytany przez redaktora Michała Karnowskiego o biurokrację, która zagnieździła się w Brukseli.

Świat zaczyna się na naszych oczach dramatycznie przeformatowywać. Widzimy silną administrację amerykańską, która nadaje ton dzisiejszej polityce, nadaje ton wojnie handlowej, którą zaczynamy obserwować. Widzimy, że Europa jest słaba, Europa za bardzo nie wie, co się tutaj dzieje na naszych oczach. Chiny, które wyrastają rzeczywiście na równoprawnego partnera czy kontrpartnera dla Stanów Zjednoczonych — powiedział Rafał Brzoska.

Jeżeli my nie odnajdziemy się jako Polska, jako silny kraj w Europie, nie nadamy tonu zmianom w Europie, to przegramy. Myślę, że chodzi dziś nie tyle o to, aby tylko i wyłącznie skupiać się na problemach naszych, narodowych, ale by jednak próbować nadać ton dyskusji w Europie, zmianom w Europie i wyjść na pozycję lidera. I to, myślę, jest kluczowe. Powinniśmy wzmacniać się socjalnie, militarnie, rozwojowo, ale przede wszystkim gospodarczo — dodał rozmówca Telewizji wPolsce24.

UE idąca tym kierunkiem tonie, a my razem z nią? — zapytał Michał Karnowski.

Tonie, a wręcz powiedziałbym mocniej: idzie na zderzenie ze ścianą. Sami sobie ukuliśmy ten los jako Unia Europejska. ETS2 – kompletnie do wyrzucenia. Do przeformatowania, bo powinien być programem rozwojowym, a nie dławiącym gospodarkę europejską. Myślę, że Europa – chyba wszyscy się z tym zgodzimy – jest pięknym kontynentem. Kulturowo, geograficznie, nawet klimatycznie. Ale Europa nie może być skansenem świata. Dlatego kluczem jest dzisiaj przyznanie się do winy. Nie jest niczym złym przyznanie się do błędu— ocenił Brzoska.

