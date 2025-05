Smutne: z braku pieniędzy unikamy rodzinnych imprez!

Z powodu rosnących wydatków na życie, ok. 40 proc. Polaków rezygnuje z uczestnictwa w organizowanych wiosną weselach, a niemal co trzeci odmówi zaproszenia na komunię czy chrzest - wynika z badania IBRiS-u. Na prezent dla pary młodej goście chcą przeznaczyć najczęściej między 401 a 750 zł.

Z powodów finansowych udziału w uroczystościach, takich jak wesela, nie zamierza brać 40 proc. badanych; 32 proc. rezygnuje z komunii, a z chrzcin - 29 proc. Z wesela rezygnują najczęściej osoby w wieku 30-39 lat (46 proc.) oraz 50-59 lat (44 proc.), mieszkańcy średnich miast (44 proc.) oraz wsi (42 proc.).

Polaków zapytano też o to, jaki budżet planują na prezenty. W przypadku wesel, największy odsetek, czyli 28 proc. deklaruje kwotę od 401 do 750 zł, a 24 proc. - od 201 do 400 zł; 13 proc. planuje na ten cel wydać 751-100 zł, 8 proc. między 1001 zł a 1500 zł, a od 1501 do 2000 zł - 4 proc.

„Uczestnictwo w uroczystościach rodzinnych to ważna sprawa dla Polaków, jednak jak pokazuje badanie, istnieje spora grupa osób, które ze względu nie niewystarczające finanse rezygnują z udziału” – zaznaczył cytowany w informacji Marek Lewandowski z Santander Consumer Banku.

Ile wydajemy na prezenty

Na prezenty z okazji komunii i chrzcin najwięcej osób (18 proc.) chce wydać między 401 a 500 zł. Kolejno badani wskazywali kwoty: od 201 do 300 zł (16 proc.), 301 do 400 zł oraz 101 do 200 zł (po 14 proc.). Między 501 a 600 zł planuje przeznaczyć 7 proc., a kwotę do 100 zł - 6 proc., od 601 do 700 zł - 3 proc. Powyżej tysiąca złotych wydać chce 1 proc. respondentów.

Lewandowski zwrócił uwagę, że wysokość planowanych wydatków różni się w zależności od miejsca zamieszkania i wieku.

„Najpopularniejsza kwota 401-750 zł najczęściej była wskazywana przez najmłodszych w wieku 18-29 lat (31 proc.) oraz najstarszych w wieku 60+ lat (30 proc.)” - zauważył. Dodał, że wyższy przedział, od 751 do 100 zł najczęściej wskazywały osoby w wieku 40-49 lat (18 proc.) i mieszkańcy dużych miast (19 proc.).

Badanie na zlecenie Santander Consumer Banku zrealizował Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 2-10 kwietnia 2025 r. na próbie 1000 dorosłych Polaków.

PAP, sek

