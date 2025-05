Ekolodzy chcą dyktować strategię wielkiemu biznesowi

Holenderscy aktywiści klimatyczni znów w natarciu: chcą sądowego zakazu wydobycia ropy i gazu z nowych złóż dla potentata branży paliwowej – koncernu Shell.

Organizacja Milieudefensie, opisująca siebie jako najbardziej wpływową tego typu w Holandii, szykuje pozew przeciwko zarządowi koncernu Shell, licząc że zatrzyma jego nowe plany wydobywcze. To pierwszy tego typu pomysł aktywistów klimatycznych. Oczekują także, że koncern zostanie prawnie zobowiązany do ustalenia jasnych celów stopniowej redukcji własnych emisji w latach 2030–2050.

Na stronie Milieudefensie czytamy m.in., że Shell jest „jednym z największych trucicieli na świecie” i „właścicielem 700 nowych złóż ropy naftowej i gazu na całym świecie, które mogłaby zacząć eksploatować, kiedy tylko zechce”. A dzięki tej sprawie organizacja „ma nadzieję uniknąć konieczności pozywania trucicieli do sądu za każde nowe pojedyncze pole naftowe lub gazowe”. W opinii aktywistów, Shell nie zaprzestanie wierceń, jeśli nie zostanie do tego prawnie zmuszony.

Greenpeace wypchnięty z Ameryki

Przypomnijmy, że organizacje ekologiczne w Europie i USA już kilkukrotnie próbowały poprzez procesy sadowe doprowadzić do ograniczenia wydobycia surowców, ale z różnym skutkiem. Gdyby teraz sąd uznał wniosek Milieudefensie, to mógłby być sygnał dla innych organizacji. Aktywiści nasilają działalność na naszym kontynencie, bo po ostatniej porażce Greenpeace w USA, nie bardzo mogą liczyć na przychylność sądów amerykańskich. Przypomnijmy, że sąd nakazał kilka tygodni temu wypłatę odszkodowania w wysokości 660 mln dolarów za akcje protestacyjne przeciw budowie wielkiego naftociągu Dakota Acces inwestorom czyli firmom Energy Transfers i Dacota Access.

Warto też pamiętać, że największe koncerny naftowe w związku ze zmianą amerykańskiej polityki w dziedzinie szeroko rozumianej energetyki i niechęcią nowej administracji USA prezydenta Donalda Trumpa do działań na rzecz ograniczenia emisji – mniej skłonne są do inwestycji w odnawialne źródła i skupiają się na tym, co najbardziej opłacalne czyli podstawowej działalności wydobywczej. Dlatego nie zaskakują informacje o zmianach strategii w zakresie OZE także takich firm europejskich jak właśnie Shell czy BP.

Agnieszka Łakoma

