Rada tnie stopy, kredyt tanieje…

Raty kredytów będą niższe, spadnie koszt obsługi rządowego długu,ale mniej będzie można zarobić na depozytach. Obniżka stóp przez RPP ucieszyła deweloperów, rząd i kredytobiorców. Na razie inflacja jest pod kontrolą, ale na rynkach nadal rządzi niepewność, dlatego do końca nie wiadomo, kiedy pojawią się kolejne cięcia stóp.

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 50 punktów bazowych, czyli o 0,5 pp. Główna stopa – referencyjna – spadła z 5,75 do 5,25 proc. Rynek spodziewał się cięć, więc przyjął to z radością, choć byłaby ona większa, gdyby usłyszał od prezesa NBP prof. Adama Glapińskiego, że to dopiero początek i za chwilę stopy spadną jeszcze bardziej. Jednak szef banku centralnego nie powiedział nic takiego, podkreślił natomiast, że majowe cięcie nie oznacza „w żadnym razie, że walka o trwałe obniżenie inflacji została zakończona”.

Tańsza obsługa długu

Beneficjentem niższych stóp procentowych jest rząd, który zapłaci mniej odsetek za pożyczone pieniądze. NBP ulżył budżetowi i to znacznie. Jak podał prof. Adam Glapiński na konferencji prasowej po posiedzeniu RPP, każda obniżka o 1 pp. oznacza zmniejszenie wydatków na obsługę długu o 6,3 mld zł.

W obecnej dramatycznej sytuacji budżetu liczy się każdy grosz. W tym roku Polska wyda na obsługę długu Skarbu Państwa aż 75,5 mld zł, o 9 mld zł więcej niż rok wcześniej, a po podliczeniu zobowiązań wszystkich podmiotów publicznych ok. 95 mld zł (w ub.r. było to ok. 80 mld zł). Odsetki za obligacje Skarbu Państwa są wysokie, przekraczają 5 proc., więc każde cięcie stóp to dla rządu błogosławieństwo.

Tańsze raty

wpolityce, jb