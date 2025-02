Kredyt za darmo

GDP: Według KNF problem hipotek walutowych wynika głównie ze zmiany kursu PLN do CHF, a nie z prawnych aspektów dotyczących konstrukcji umów, w szczególności z ewentualnej abuzywności niektórych klauzul. To wzrost salda kredytu czy rat skłonił kredytobiorców do składania pozwów przeciwko bankom - twierdzi KNF