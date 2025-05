Debata prezydencka: Nawrocki osiągnął swoje cele

Debata w TVP była wielkim sukcesem Karola Nawrockiego i jego sztabu. Obywatelski kandydat na prezydenta osiągnął wszystkie swoje najważniejsze cele. Jasno przekazał swoje najważniejsze „linie narracyjne”, mówił do tych, do których należało mówić – pisze w komentarzu podsumowującym wczorajszą debatę prezydencką red. Jacek Karnowski, redaktor naczelny telewizji wPolsce24 na łamach portalu wPolityce.pl.

Przede wszystkim umocnił się w elektoracie prawicowym, wśród tych, którzy w pierwszej turze głosowali na Mentzena lub Brauna. Przekaz w sprawie Ukrainy, polityki historyczne czy wolności słowa wybrzmiał precyzyjnie, jasno i mocno - wskazuje red. Jacek Karnowski na łamach portalu wPolityce.pl.

Nawrocki mówił także do emerytów i Polaków z Polski lokalnej. Tak, jak to miał w planach. Bo to te grupy mogą dać mu prezydenturę. Podkreślał wagę polityki społecznej. Po prostu walczył o kluczowe głosy. Co ważne, mówił wolniej niż Trzaskowski, w sposób bardziej zrozumiały, czytelny. Mówił konkretnie, mówił do kamery – wskazywał redaktor naczelny telewizji wPolsce24 .

Nawrocki był lepszy w każdym aspekcie, choć to Trzaskowski jest zawodowym politykiem już od dekad. Dobrze wybrnął z trudnych dla siebie tematów, a parę razy zadał ciosy, po których Trzaskowskiego zamroczyło – ocenia red. Jacek Karnowski.

»» Cały komentarz red. Jacka Karnowskiego o debacie prezydenckiej czytaj na portalu wPolityce.pl w publikacji W czasie debaty Trzaskowski zrobił to, na co liczył sztab Nawrockiego! „Oni w to weszli. Nie mogliśmy uwierzyć, że to się dzieje naprawdę”

