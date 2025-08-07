Wszyscy ludzie prezydenta. Od godziny 11.00 z nominacją

W czwartek, w drugim dniu urzędowania, prezydent Karol Nawrocki powoła kierownictwo swojej kancelarii oraz Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Na czele KPRP stanie Zbigniew Bogucki, jego zastępcą będzie Adam Andruszkiewicz, a szefem gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker; BBN pokieruje Sławomir Cenckiewicz.

W środę Karol Nawrocki złożył przed Zgromadzeniem Narodowym przysięgę i formalnie objął urząd Prezydenta RP. W czwartek o godz. 11 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się uroczystość powołania kierownictwa Kancelarii Prezydenta RP oraz Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Według dotychczasowych zapowiedzi prezydenta Nawrockiego szefem KPRP zostanie Zbigniew Bogucki – czyli polityk PiS z województwa zachodniopomorskiego, który zaangażowany był w kampanię Nawrockiego. Wcześniej on sam był wskazywany jako jeden z potencjalnych kandydatów PiS na prezydenta. W przeszłości Bogucki był m.in. wojewodą zachodniopomorskim w latach 2020–2023.

Zastępcą Boguckiego w KPRP zostanie obecny poseł PiS z Podlasia Adam Andruszkiewicz. W przeszłości był on m.in. wiceszefem resortu cyfryzacji. Zanim przystąpił do Prawa i Sprawiedliwości, Andruszkiewicz był związany z Młodzieżą Wszechpolską i Ruchem Narodowym. W 2014 roku startował z listy Ruchu do Parlamentu Europejskiego.

Szefem gabinetu prezydenta będzie dotychczasowy poseł PiS Paweł Szefernaker, który był szefem sztabu wyborczego Nawrockiego, a w przeszłości – wiceszefem MSWiA za rządów Mariusza Kamińskiego w tym resorcie.

Do nowej Kancelarii Prezydenta RP trafią również osoby związane do tej pory z Instytutem Pamięci Narodowej, którego Nawrocki był prezesem od 2021 roku. Zastępcą Szefernakera zostanie dotychczasowy dyrektor biura prezesa IPN Jarosław Dębowski, a rzecznikiem prasowym Kancelarii Prezydenta – Rafał Leśkiewicz, który do tej pory był rzecznikiem Instytutu.

Współpracownikiem Nawrockiego będzie także dotychczasowy dyrektor Biura Kadr w Instytucie Pamięci Narodowej Mateusz Kotecki. Ma on odpowiadać za sprawy społeczne i działania interwencyjne w KPRP. Nawrocki przekazał też, że funkcję ministra ds. Polonii i Polaków za granicą będzie pełnić Agnieszka Jędrzak, która była dyrektorem Biura Współpracy Międzynarodowej IPN. Nawrocki do współpracy zaprosił też salezjanina, ks. dr. hab. Jarosława Wąsowicza – znanego m.in. z organizowania pielgrzymek kibiców – do pełnienia funkcji kapelana prezydenta.

Za sprawy międzynarodowe w kancelarii Nawrockiego odpowiadać będzie dotychczasowy poseł PiS Marcin Przydacz, który już w czasie prezydentury Andrzeja Dudy był szefem prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. W Sejmie zasiadał m.in. w komisji spraw zagranicznych. Zanim trafił do kancelarii prezydenta Dudy, Przydacz w latach 2019-2023 był wiceszefem MSZ.

W kancelarii pozostać ma bliski współpracownik prezydenta Andrzeja Dudy, Wojciech Kolarski, który od lutego br. pełnił funkcję szefa Biura Polityki Międzynarodowej.

Szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego będzie Sławomir Cenckiewicz – doktor habilitowany historii, w latach 2016–2023 dyrektor Wojskowego Biura Historycznego, a w latach 2016–2021 członek Kolegium IPN. W sierpniu 2023 roku Cenckiewicz, z rekomendacji PiS, stanął na czele budzącej kontrowersje po stronie ówczesnej opozycji, tzw. komisji badającej wpływy rosyjskie na bezpieczeństwo Polski w latach 2007-2022. Krytycy zarzucali komisji upolitycznienie, m.in. to, że jej działanie miało być wymierzone w Donalda Tuska, szykującego się wtedy do wyborów, w wyniku których został premierem. Zastępcami Cenckiewicza w BBN zostaną dwaj generałowie: gen. Andrzej Kowalski, w latach 2015–2020 szef Służby Wywiadu Wojskowego, oraz gen. rezerwy Mirosław Bryś, który za rządów Mariusza Błaszczaka w MON odpowiadał za kwestię rekrutacji do Wojska Polskiego, wcześniej zaś był dowódcą 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, służył też w elitarnej 6. Brygadzie Powietrzno-Desantowej.

W kancelarii pracować będzie również polityk PiS Karol Rabenda – w latach 2021–2023 wiceszef resortu aktywów państwowych, który będzie odpowiedzialny za obszary: energetyki, rozwoju oraz projektów strategicznych.

PAP, sek

