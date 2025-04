Woreczki nikotynowe bardziej szkodliwe niż sądzono

Obecnie brak jednoznacznych dowodów naukowych potwierdzających szkodliwość saszetek zawierających nikotynę, jednak eksperci przewidują, iż długotrwałe stosowanie tych produktów, zwłaszcza w wysokich dawkach, może negatywnie wpłynąć na zdolności regeneracyjne oraz mechanizmy obronne tkanek ustrojowych organizmu.

Konsekwencją może być podwyższone ryzyko wystąpienia stanów zapalnych dziąseł oraz zaburzenia homeostazy mikrobioty jamy ustnej.

O czym mowa?

Saszetki nikotynowe pod względem formy i sposobu użytkowania są zbliżone do szwedzkiego snusu. W przeciwieństwie do niego nie zawierają jednak tytoniu, co skutkuje, iż są one zalegalizowane w większości krajów Unii Europejskiej, podczas gdy snus pozostaje dopuszczony do obrotu jedynie w Szwecji. Pomimo braku substancji smolistych, niektóre państwa europejskie wprowadziły już zakaz ich sprzedaży z uwagi na wysoką zawartość nikotyny, jak i jej potencjał uzależniający. Równocześnie w krajach bałtyckich, zwłaszcza na Łotwie, produkty te są intensywnie promowane jako mniej szkodliwa alternatywa dla wyrobów tytoniowych.

Uwaga na zdrowie jamy ustnej

Specjaliści zajmujący się zdrowiem jamy ustnej wyrażają obawy dotyczące możliwych interakcji saszetek nikotynowych z błoną śluzową jamy ustnej. Dotychczas brak jest jednak badań histopatologicznych potwierdzających ich długoterminowy wpływ na strukturę tkanek.

Nikotyna, będąca podstawowym składnikiem saszetek, sama w sobie nie wykazuje właściwości kancerogennych i jest stosowana w ramach nikotynowej terapii zastępczej. Niemniej jednak, jej miejscowe działanie na jamę ustną może prowadzić do wystąpienia objawów takich jak zaczerwienienie, uczucie pieczenia, kłucia lub swędzenia, a także zaburzenia percepcji smaku oraz kaszel.

W bardziej zaawansowanych przypadkach obserwuje się powstawanie aft, owrzodzeń, zaburzenia wydzielania śliny (hipersaliwację lub hiposaliwację), a także miejscowe uszkodzenia błony śluzowej jamy ustnej. Objawy te zazwyczaj ustępują po zaprzestaniu stosowania saszetek nikotynowych, jednak długotrwałe i nałogowe ich użytkowanie może prowadzić do ich nasilenia oraz poważniejszych konsekwencji zdrowotnych.

W kontekście długoterminowych skutków stosowania saszetek nikotynowych rozważa się możliwość wystąpienia recesji dziąseł, wzrost ryzyka próchnicy oraz potencjalny związek z procesami angiogenezy, co mogłoby wpływać na rozwój nowotworów. Eksperci podkreślają, że produkty te należy traktować jako potencjalnie szkodliwe dla zdrowia, wskazując na możliwość ich roli w patogenezie raka jamy ustnej oraz zwiększone ryzyko leukoplakii. Co istotne, zmiany te mogą mieć charakter nieodwracalny. Ponadto wysokie stężenia nikotyny mogą wywierać działanie cytotoksyczne na komórki nabłonka.

Eksperci podkreślają jednak, iż pomimo braku jednoznacznych danych naukowych dotyczących długoterminowego wpływu saszetek nikotynowych na zdrowie jamy ustnej, aktualne doniesienia wskazują na potencjalne zagrożenia związane z ich stosowaniem. Niezbędne są jednak dalsze badania epidemiologiczne i histopatologiczne, których celem stanie się zdefiniowania precyzyjnego ryzyka zdrowotnego związanego z długotrwałym narażeniem na tego typu produkty.

Filip Siódmiak

Źródło:

• https://www.gov.pl/web/psse-aleksandrow-kujawski/snusy-i-woreczki-nikotynowe—ukryte-zagrozenie-dla-zdrowia-mlodziezy

»» O diecie i zdrowiu czytaj tutaj:

Uważaj na te produkty, kiedy przyjmujesz leki

Te napoje mogą uzależniać tak jak alkohol

Zakazany barwnik, czyli polska kariera E110

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.