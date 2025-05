Ferrari megagwiazdy Formuły 1 sprzedane za miliony!

Bolid Ferrari, którym były niemiecki kierowca Michael Schumacher wygrał Grand Prix Formuły 1 w Monako i został mistrzem świata w 2001 roku, został sprzedany na aukcji za ponad 18 mln dolarów - podał brytyjski dom aukcyjny RM Sotheby’s.

Samochód F2001 został wystawiony na aukcję przed kwalifikacjami do Grand Prix Formuły 1 w Monako. Uzyskana kwota przewyższyła kwotę 15 mln dolarów zapłaconą trzy lata wcześniej za Ferrari F2003 Schumachera z 2003 roku.

Bolid F2001, nazwany „Perłą w koronie” przez RM Sotheby’s, został zaprojektowany przez „super zespół” Scuderii, w którego skład wchodzili Jean Todt, Ross Brawn, Rory Byrne i sam Schumacher.

Czwarte najdroższe auto Formuły 1, jakie kiedykolwiek sprzedano

Stał się także czwartym najdroższym autem Formuły 1, jaki kiedykolwiek sprzedano. Rekord należy do Mercedesa W196, którym w latach 50. XX wieku jeździli Juan Manuel Fangio i Stirling Moss. Samochód został wystawiony na aukcji na początku 2025 roku i poszedł pod młotek za cenę 53 mln dolarów.

Niemiecki kierowca, który siedmiokrotnie zostawał mistrzem świata, doznał poważnego urazu mózgu w grudniu 2013 roku na skutek wypadku na nartach. Pozostawał w śpiączce farmakologicznej do 2014 roku, kiedy to przewieziono go do domu w celu prywatnego leczenia i rehabilitacji. Od tego czasu nie pojawił się publicznie.

PAP, sek

