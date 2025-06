Gospodarka według prezydenta Nawrockiego

Po niezwykle brutalnej kampanii skupiającej się głównie na atakowaniu kandydata obywatelskiego przeciętnemu wyborcy trudno by było wymienić założenia programów gospodarczych głównych kandydatów na urząd prezydenta RP. Okazją do ich przedstawienia paradoksalnie okazały się rozmowy Karola Nawrockiego, a potem Rafała Trzaskowskiego ze Sławomirem Mentzenem. Nie dla euro w Polsce, nie dla umowy z Mercosur, obniżenie podatku VAT, tańszy prąd i podatkowe wsparcie dla rodzin z dziećmi – to program prezydenta elekta. Czy realny?

Kandydat obywatelski miał tę przewagę nad prezydentem Warszawy, że zaprezentował założenia swojej wizji gospodarczej już na początku marca, ogłaszając 21 postulatów, skupionych w pięciu blokach tematycznych. Dobrobyt, normalne państwo, bezpieczeństwo, rozwój, kontrakt podatkowy – to główne kategorie szerokiego projektu gospodarczego i socjalnego mieszczącego się w ramach prerogatyw prezydenta.

Zielono mi…

Konia z rzędem temu, kto dziś jest w stanie przypomnieć choćby jeden punkt z „piątki Trzaskowskiego”

