Nawrocki chce obniżek VAT! "Reakcja na drożyznę"

Obywatelski kandydat na prezydenta Karol Nawrocki przedstawił w środę pakiet projektów ustaw przewidujących obniżenie VAT na żywność z 5 do 0 proc. oraz obniżenie VAT na energię elektryczną i na gaz z 23 proc. do 8 proc. Zapowiedział też, że w lutym zaprezentuje program wyborczy.

Nawrocki w środę wziął udział w Warszawie w spotkaniu konsultacyjnym z przedstawicielami przedsiębiorców dotyczącym gospodarki, podczas którego mówiono m.in. o drożyźnie, której doświadczają Polacy.

Po spotkaniu, podczas konferencji prasowej Nawrocki przedstawił pakiet projektów, które - jak mówił - mają dać ulgę polskim gospodarstwom domowym.

„To jest pakiet, który z jednej strony ma stymulować konsumpcję, a z drugiej ma być doraźną reakcją państwa polskiego na szalejącą drożyznę. Są to projekty ustaw, które zakładają, że VAT na żywność zostanie obniżony z 5 proc. do zera” - mówił.

Dodał, że kolejny z projektów dotyczy obniżenia VAT na energię elektryczną i na gaz z 23 proc. do 8 proc.

Nawrocki wskazał, że projekty zostaną przesłane do wszystkich klubów parlamentarnych. „Mam nadzieję, że wszystkie klubu parlamentarne zajmą się nimi. Jeśli się tak nie stanie, to jak zostanę Prezydentem RP, a dramatyczna sytuacja w polskich domach się nie poprawi, to będą to oczywiście moje inicjatywy ustawodawcze” - zapowiedział.

Kandydat Komitetu Obywatelskiego w wyborach na prezydenta RP, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki (2P), właściciel Fabryki Fajansu Tyberiusz Rajs (L), gdański piekarz i cukiernik Grzegorz Pellowski (2L) i prezes Lubelskiej Izby Rolniczej Gustaw Jędrejek (P) na spotkaniu dotyczącym gospodarki i przedsiębiorców / autor: PAP/Radek Pietruszka

Będzie „kontrakt Karola Nawrockiego z Polakami”

Zapytany, kiedy przedstawi swój program wyborczy, odpowiedział: „On powstaje podczas konsultacji społecznych (…). Części tego programu państwo poznajecie podczas spotkań z Polakami. Całość programu poznamy zakładam w lutym, w połowie lutego albo w drugiej połowie lutego. To już będzie ten moment, w którym przedstawię cały pakiet Karola Nawrockiego, kontrakt Karola Nawrockiego z Polakami, który zostanie zrealizowany, gdy zostanę prezydentem„.

Dodał, że po ogłoszeniu wyborów będzie realizował wcześniej przygotowany plan, m.in. będzie odwiedzał kolejne województwa, by spotykać się z wyborcami. Dodał, że weźmie też udział w pielgrzymce kibiców na Jasną Górę.

Kandydat w trakcie konferencji był też pytany o groźby kierowane wobec szefa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka. Owsiak opublikował we wtorek w mediach społecznościowych post, w którym poinformował o groźbach wobec niego i Fundacji WOŚP oraz o tym, że zgłosił sprawę na policję.

„Uważam, że policja powinna się tym zająć i sprawę wyjaśnić” - powiedział Nawrocki.

Dopytywany, czy kiedyś wspierał WOŚP, odparł, że od wielu lat wspiera Caritas. „Rozumiem, że żyjemy w takiej wolności sumienia, więc wspieram Caritas” - mówił.

„Gdy byłem dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej i wolontariusze pojawiali się, to oczywiście mieli swobodę korzystania z Muzeum II Wojny Światowej, mimo że ja nie byłem tego ani organizatorem, ani współorganizatorem” – dodał.

Na czas kampanii wyborczej urlop w IPN

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia ogłosił w środę, że wybory prezydenckie odbędą się 18 maja. Kampania wyborcza ruszy formalnie dopiero po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw postanowienia marszałka Sejmu o zarządzeniu wyborów.

Nawrocki zapowiedział w trakcie środowej konferencji, że w momencie ogłoszenia wyborów przez marszałka Sejmu weźmie urlop w IPN, który poświęci na kampanię wyborczą.

Oprócz Nawrockiego start w wyborach prezydenckich zapowiedzieli dotąd także: prezydent Warszawy, wiceszef PO Rafał Trzaskowski; marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia; wicemarszałkini Senatu, kandydatka Lewicy Magdalena Biejat; poseł Sławomir Mentzen z Konfederacji; poseł Marek Jakubiak z koła Wolni Republikanie oraz Marek Woch z Bezpartyjnych Samorządowców.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Niemcy przejmują polskie firmy. Prof. Chojna- Duch: „Wiele się o tym mówi”

Płażyński pyta rząd o wielki kontrakt dla stoczni

Analiza. Co łączy chińskie samochody elektryczne i polskie rolnictwo?

»»Na Filipinach afera wizowa rządu Tuska – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24