Targi lotnicze w cieniu wojny i katastrofy

Na lotnisku Le Bourget pod Paryżem rozpoczyna się w poniedziałek 55. Międzynarodowy Salon Aeronautyki i Kosmonautyki - Paris Air Show. Wydarzenie zgromadzi w tym roku około 2,5 tys. wystawców z 48 krajów. To prezentacja przemian technologicznych w branży, spotkania, a także pokazy tematyczne i lotnicze.

W tegorocznej edycji zapowiedziano udział 300 delegacji oficjalnych i ponad 100 start-upów. Zaprezentowanych zostanie 150 samolotów. Najwięcej wystawców - ponad 1000 - to podmioty francuskie. Główni tegoroczni wystawcy zagraniczni to: Stany Zjednoczone (449), Włochy (112), Wielka Brytania (105), Niemcy (102) i Belgia (86).

Stanowiska zajmą teren około 70 hektarów. Organizatorzy proponują oglądanie ich według podziału na sześć ogólnych tematów: „Kosmos”, „Drony”, „Zrównoważony transport lotniczy”, „Obliczenia kwantowe i cyberbezpieczeństwo związane z AI”, „Obronność” oraz „Pionierzy”.

»» O rozstrzygnięciu przetargu na 84 samoloty dla PLL LOT czytaj tutaj:

Embraer czy Airbus? W poniedziałek poznamy decyzję LOT

Sektor kosmiczny uzyska w tym roku więcej miejsca w specjalnym pawilonie Paris Space Hub, zajmującym 2,5 tys. m kw., co jest okazją do pokazania transformacji, które przechodzi ta branża. W pawilonie będzie można zobaczyć urządzenia, które zwykle nie są widoczne - np. satelity. Stanowiska w Paris Space Hub zajmie około 60 wystawców z Francji i krajów europejskich.

W kolejnym pawilonie - Paris Air Lab - będą prezentowane innowacje na rzecz dekarbonizacji. Choć ten temat wydaje się schodzić na dalszy plan, to „jest nadal priorytetem nr 1 dla technologii jutra” - powiedział agencji AFP szef federacji GIFAS (organizatora Paris Air Show) Guillaume Faury. W pawilonie przedstawione zostaną również przemiany technologiczne związane m.in. z cyberbezpieczeństwem i technologią cyfrową.

Rywalizacja między Airbusem i Boeingiem

Salon tradycyjnie jest polem rywalizacji o kontrakty między koncernami - Airbusem i Boeingiem. Jeśli chodzi o sprzęt prezentowany w powietrzu, po raz pierwszy Boeing nie przedstawi żadnej maszyny, a wśród tych prezentowanych przez Airbusa nie będzie nowych modeli. W powietrzu zaprezentują się dalekodystansowy samolot pasażerski A350-1000 i śmigłowiec eksperymentalny Racer. Wiele produktów Boeinga będzie przedstawionych na stoisku Departamentu Stanu USA - m.in. myśliwce F-15 i F/A18, tankowiec powietrzny KC-46.

Po niedawnej katastrofie Boeinga 787-8 Dreamliner linii Air India, szef Boeinga Kelly Ortberg odwołał swój udział w Paris Air Show.

Mocna obecność Chin…

Francuski tygodnik „Le Point” zwraca uwagę na obecność Chin na tegorocznej imprezie. Samolot pasażerski C-919 (koncernu Comac), uważany za chińskiego odpowiednika Boeinga 737 i Airbusa 320, nie został dopuszczony w Europie i paryski salon nie będzie tutaj wyjątkiem. Jednak obecność Chin z modelami maszyn jest - jak oceniono - „imponująca” w halach i pawilonach. „Pekin pokazuje muskuły, choć nie wprowadza ich do lotu” - ocenia „Le Point”.

Kontekstem dla Paris Air Show będą bieżące wydarzenia i sytuacja geopolityczna. Wpływ na sektor wywierają cła wprowadzone przez Stany Zjednoczone wobec partnerów handlowych. Sprzętu lotniczego z Europy dotyczą stawki celne w wysokości 10 proc., które mogą wzrosnąć do 20 proc., gdy dobiegnie końca 90-dniowa przerwa w stosowaniu podwyższonych ceł. Prezydent USA Donald Trump ogłosił ją 9 kwietnia.

…i zamknięcie czterech izraelskich stoisk

Organizatorzy otwierających się w poniedziałek targów zbrojeniowych Paris Air Show zamknęli stoiska wystawiennicze czterech głównych firm zbrojeniowych Izraela - podała agencja Reutera powołując się na urzędników izraelskiego ministerstwa obrony. Przyczyną decyzji było żądnie strony francuskiej by firmy Elbit Systems, Rafael, IAI i Uvision usunęły z targów „broń ofensywną oraz kinetyczną”. Wystawcy odmówili, stoiska zostały obudowane i zasłonięte wzniesionymi naprędce czarnymi ekranami.

Akcję przeprowadzono w środku nocy, gdy izraelscy urzędnicy i firmy zbrojeniowe zakończyły już przygotowywanie ekspozycji. Trzy mniejsze stoiska izraelskie, na których nie ma ofensywnego uzbrojenia oraz stoisko ministerstwa obrony Izraela pozostają otwarte. Izraelski resort obrony oświadczył w poniedziałek, że ”skandaliczna i bezprecedensowa decyzja jest podyktowana względami politycznymi i komercyjnymi(…). Francuzi kryją się za rzekomo politycznymi względami, aby wykluczyć izraelską broń ofensywną z międzynarodowej wystawy – broń, która konkuruje z francuskim przemysłem„.

Co najmniej 300 tys. odwiedzających

Organizowany co dwa lata salon może zyskać większą skalę niż poprzedni, z 2023 roku, gdy odwiedziło go 140 tys. osób w dniach zastrzeżonych dla branży i ponad 160 tys. odwiedzających w dniach otwartych dla publiczności. W tym roku pierwsze cztery dni (16-19 czerwca) przeznaczone są wyłącznie dla przedstawicieli branży. Piątek, 20 czerwca, to dzień otwarty dla studentów i poszukujących pracy. Weekend ma być lotniczym świętem dla szerokiej publiczności; wstęp 21 i 22 czerwca jest otwarty dla wszystkich, którzy kupią bilety. Pokazy lotnicze odbywać się będą codziennie w godz. 12.30 - 16.30.

W tym roku przez całe targi przewijać się będą, jako nowy element, akcenty zachęcające do większej feminizacji branży - prezentacje, spotkania i przykłady pokazujące obecność kobiet w tym sektorze. Celem jest „pokazanie dziewczętom, że sektor jest dostępny, ciekawy i że jak najbardziej są zdolne do tego, by w nim pracować” - powiedział agencji AFP dyrektor generalny salonu Guillaume Bourdeloux.

Z Paryża Anna Wróbel (PAP), sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Wysoka cena zielonej energii. „Doliczane do rachunków za prąd”

To byłoby gorsze niż wojna! Miażdżący plan Iranu

Nadchodzi rewolucja! Procesory bez użycia krzemu

»»Tygodnik „Sieci” - Groźna frustracja obozu politycznego Donalda Tuska