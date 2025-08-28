Katastrofa lotnicza w Radomiu. Rozbił się F-16

W trakcie przygotowań do Air Show w Radomiu wieczorem doszło do katastrofy lotniczej. Rozbił się myśliwiec F-16 należący do polskiego lotnictwa. Pilot zginął na miejscu. to pierwsza katastrofa polskiego F-16. Pokazy Air Show zostały odwołane - podaje portal defence24.pl

Wypadek samolotu na lotnisku w Radomiu. Informację potwierdziła nam straż pożarna. Na miejsce wysłano wozy strażackie. Według nieoficjalnych informacji chodzi o samolot F-16, który brał udział w próbach do Air Show w Radomiu – podało radio RMF FM

Z przykrością informujemy, że w trakcie treningu przygotowawczego do pokazów AirShow Radom 2025 doszło do wypadku lotniczego z udziałem samolotu F‑16 z 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego. Pilot nie przeżył. Osoby postronne nie zostały poszkodowane. Na miejscu natychmiast podjęto działania ratownicze - napisało na X Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

MON potwierdza: zginął pilot F-16

Potwierdzam, że podczas ćwiczeń przed AirSHOW w Radomiu rozbił się samolot F-16; pilot nie przeżył - poinformował w czwartek w TVN 24 koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Na miejsce katastrofy udaje się wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Do informacji o katastrofie odniósł się także rzecznik rządu Adam Szłapka.

„Tragedia w Radomiu, w trakcie przygotowań do AirShow rozbił się samolot F-16. Niestety pilot zginął” - napisał na platformie X.

Szef MON: zginął pilot Wojska Polskiego

Jestem na miejscu tragedii. W katastrofie samolotu F-16 zginął pilot Wojska Polskiego – oficer, który zawsze służył Ojczyźnie z oddaniem i wielką odwagą. Składam hołd Jego pamięci. Rodzinie i bliskim składam najgłębsze wyrazy współczucia - napisał na X szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

Kondolencje od prezydenta Karola Nawrockiego

Dotarła do mnie bardzo smutna wiadomość o katastrofie samolotu F-16, w której zginął polski pilot. Składam najszczersze wyrazy współczucia Najbliższym. Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie - napisał na X prezydent Karol Nawrocki.

Air Show 2025 odwołane

W związku z katastrofą pokazy AIR SHOW RADOM zostały odwołane - podaje portal defence24

