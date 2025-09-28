Balonowy przemyt papierosów. Lecą ze wschodu

Balon z kontrabandą papierosów spadł w pow. lubartowskim przy drodze wojewódzkiej nr 815 w Antoniówce . W sobotę dwa balony meteorologiczne z dołączonymi do nich pakunkami papierosów bez polskich znaków akcyzy zlokalizowano Przy ul. Hetmańskiej w Białymstoku i w sąsiadującym z Białymstokiem Kleosinie - podały policja i Straż Graniczna.

Podkom. Kamil Karbowniczek z zespołu prasowego lubelskiej policji poinformował PAP, że jeden z kierowców znalazł po godz. 3 nad ranem w niedzielę balon, który spadł w miejscowości Antoniówka w pow. lubartowskim przy drodze wojewódzkiej nr 815.

W zafoliowanym pakunku dołączonym do balonu znajdowały się papierosy bez polskich znaków akcyzy. - Paczka została sprawdzona przez policjantów. Nie stanowi zagrożenia – dodał funkcjonariusz.

Województwo lubelskie graniczy z Ukrainą i Białorusią na rzece Bug. Polsko-białoruski odcinek granicy liczy ok. 171 km, a ukraiński ponad 296 km. Granica na Bugu stanowi również granicę zewnętrzną UE.

Fala balonów z przemytem na Podlasiu

W sobotę dwa balony meteorologiczne z dołączonymi do nich pakunkami papierosów bez polskich znaków akcyzy zlokalizowano Przy ul. Hetmańskiej w Białymstoku i w sąsiadującym z Białymstokiem Kleosinie

Przypadków takiego przemytu papierosów w nocy z piątku na sobotę w Podlaskiem było więcej, zatrzymywane są także osoby, które zgłaszają się po odbiór tej kontrabandy - poinformowała PAP Ewelina Lewkowicz z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku.

SG poinformowała na razie o zatrzymaniu dwóch Polaków, którzy mieli przy sobie takie pakunki z papierosami. Pogranicznicy nie informują jeszcze gdzie miały miejsce te zatrzymania. Osoby te dostały już zarzuty z kodeksu karnego skarbowego - podała krótko Straż Graniczna.

O balonie meteorologicznym, który wylądował przy ul. Hetmańskiej w Białymstoku poinformował TVN24 pokazując zdjęcie otrzymane na Kontakt24. Informację potwierdziła podlaska policja. Agnieszka Skwierczyńska z zespołu prasowego podlaskiej policji powiedziała PAP, że balon miał lokalizator, a w pakunku były papierosy bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Nie policzono jeszcze ile papierosów przemycono do Polski w ten sposób.

Straż Graniczna poinformowała natomiast o kolejnym balonie znalezionym w Kleosinie. Szczegółów na razie nie podano.

Ponad 90 ujawnionych przypadków przerzutu kontrabandy balonem

Służby w Podlaskiem wielokrotnie wcześniej znajdowały balony meteorologiczne, które wykorzystywano do przemytu papierosów przez polsko-białoruską granicę. Ewelina Lewkowicz podsumowała PAP, że dotychczas było ponad 90 takich przypadków, a łączna wartość przemyconych w ten sposób papierosów to ok. 2,2 mln zł.

Podlaskie graniczy m.in. z Białorusią. W regionie zamknięte są wszystkie drogowe polsko-białoruskie przejścia graniczne, od lata 2021 r. trwa wywołany przez Białoruś kryzys migracyjny. W nocy ze środy na czwartek otwarto ponownie ruch na kolejowych przejściach w Kuźnicy i Siemianówce, które były zamknięte w związku z manewrami Zapad na Białorusi. Przez te przejścia odbywa się jedynie transport towarów, nie ma ruchu osobowego

PAP, sek

