Puchnie czarny rynek papierosów

Gangi znowu wchodzą w papierosy, znowu jest to żyła złota, a ryzyko dużo mniejsze niż przy handlu narkotykami - donosi we wtorek „Gazeta Wyborcza”.

W artykule przypomniano, że na początku roku funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali pięć osób, w tym szefa zorganizowanej grupy przestępczej, której działalność spowodowała straty dla skarbu państwa na kwotę blisko 340 mln zł. „To pokłosie zlikwidowania nielegalnej fabryki papierosów w powiecie malborskim” - dodano.

Na miejscu znaleziono nowoczesną linię technologiczną do produkcji i pakowania papierosów. „Gazeta Wyborcza” wskazuje, że podobnych fabryk zlikwidowano w ubiegłym roku 31. W 2023 roku – 29. „Gangi – tu nikt przypadkowy nie ma szansy na podobne zajęcie, bo od razu zostaje wystawiony policji – w miesiąc bez żadnego problemu zarabiają 1 mln zł” - czytamy.

Gazeta zaznacza, że czarny rynek papierosów z powrotem nabiera rozpędu, jakiego nie miał od dekady.

„Wiemy to od badaczy, którzy w reprezentatywnych miejscach zbierają po śmietnikach opakowania po papierosach, sprawdzając, czy są z legalnych źródeł, czy nie. Tak się mierzy szarą strefę w tej branży” – czytamy w artykule.

W IV kwartale 2024 roku według badania Instytutu Almares szara strefa sięgała 6,6 proc. rynku. W 2023 roku była rekordowo niska – tylko 3,6 proc.

Przedstawiciele branży tytoniowej, cytowani przez gazetę, mówią, że ”jeśli trend się utrzyma, to ten rok możemy zamknąć z dwucyfrowym udziałem nielegalnych wyrobów tytoniowych w rynku„.

„Papierosy bez akcyzy produkowane są w kraju, ale także przemycane do Polski” - czytamy.

Z artykułu dowiadujemy się, że legalna sprzedaż tytoniu do skręcania i tytoniu do podgrzewania w pierwszych pięciu miesiącach tego roku odnotowała dwucyfrowe spadki (odpowiednio o 15,79 proc. i 11,26 proc.) w porównaniu z analogicznym okresem 2024 roku. Sprzedaż papierosów w tym samym okresie spadła o ponad 7 proc., czyli o 1,55 mld sztuk.

„Mocno rośnie akcyza na wyroby nikotynowe. Paczka papierosów, która jeszcze niedawno kosztowała w sklepie 16-18 zł, teraz kosztuje ok. 20 zł. A w 2027 roku, po kolejnych, już zaplanowanych podwyżkach akcyzy, będzie to ok. 26 zł” - czytamy.