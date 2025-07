Schudnij w wieku średnim – to ci się opłaci

Redukcja masy ciała w wieku średnim, niezwiązana z interwencją chirurgiczną czy farmakologiczną, może istotnie zmniejszać ryzyko wystąpienia chorób przewlekłych w późniejszym okresie życia – wynika z badania przeprowadzonego przez fińskich naukowców, którego wyniki opublikowano w maju 2025 r. na łamach JAMA Network Open.

Pod lupą

Analizie poddano dane pochodzące od około 23 000 osób uczestniczących w trzech kohortach, rekrutowanych w różnych okresach: w latach 1964–1973, 1985–1988 oraz 2000–2013. Uczestników sklasyfikowano na podstawie wyjściowego wskaźnika masy ciała BMI, a także obserwowanych zmian masy ciała w średnim wieku – wzrostu, zmian masy ciała. Wzorce te zestawiono z danymi dotyczącymi hospitalizacji oraz zgonów w kolejnych dekadach życia.

Więcej dla zdrowia

Wyniki badania wskazują, iż osoby, które doświadczyły spadku masy ciała w średnim wieku, rzadziej zapadały w późniejszym okresie życia na choroby układu sercowo-naczyniowego, w tym zawały serca i udary, choroby nowotworowe, astmę oraz przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Ponadto stwierdzono u nich niższe ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny w ciągu następnych 35 lat obserwacji.

Tym samym podkreślono, że otyłość, mimo, iż stanowi przewlekłą jednostkę chorobową, nadal bywa marginalizowana zarówno przez pacjentów, jak i część środowiska medycznego.

Jej wczesne rozpoznanie i skuteczne leczenie mogłoby zapobiec rozwojowi licznych powikłań, takich jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu 2, hipercholesterolemia, choroby sercowo-naczyniowe czy niektóre nowotwory. Otyłość należy traktować jako kluczowy modyfikowalny czynnik ryzyka, który w znaczący sposób skraca oczekiwaną długość życia.

Lepsze życie

Autorzy badania zwracają również uwagę na korzystny wpływ redukcji masy ciała na przebieg innych schorzeń, takich jak choroba zwyrodnieniowa stawów, obturacyjny bezdech senny oraz niealkoholowe stłuszczenie wątroby.

Wskazują przy tym, że poprawie stanu zdrowia sprzyjają często równoległe zmiany stylu życia – przede wszystkim wzrost aktywności fizycznej – nieodłącznie towarzyszący procesowi redukcji masy ciała, jak i mogącym przyczyniać się do wielu długoterminowych, pozytywnych efektów dla własnego zdrowia.

Filip Siódmiak

Źródło: Strandberg TE, Strandberg AY, Jyväkorpi S, et al. Weight Loss in Midlife, Chronic Disease Incidence, and All-Cause Mortality During Extended Follow-Up. JAMA Netw Open. 2025.

