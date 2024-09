Wall Street w dół. Cena ropy w dół

Środowa sesja na Wall Street zakończyła się małymi spadkami głównych indeksów, chociaż bezpośrednio po obniżce stóp procentowych przez Fed zarówno Dow Jones, jak i S&P 500 ustanowiły nowe rekordy wszech czasów.

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,25 proc., do 41.503,10 pkt. Po decyzji o obniżce stóp proc. o 50 punktów bazowych indeks był o 375 punktów wyżej, szybko jednak oddał te wzrosty.

S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,29 proc. i wyniósł 5.618,26 pkt.

Nasdaq Composite zniżkował o 0,31 proc. do poziomu 17.573,30 pkt.

Indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000 rośnie o 0,13 proc. do 2.208,36 pkt.

Wskaźnik zmienności VIX rośnie o 2,67 proc., do 18,08 pkt.

Rentowności 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych rosną do 3,713 proc.

Po posiedzeniu 17-18 września Fed obniżył stopy proc. w USA o 50 pb. do przedziału 4,75-5,00 proc. Fed podał w komunikacie, że zdecydowanie dąży do osiągnięcia celów w zakresie inflacji i maksymalnego zatrudnienia.

Analitycy ankietowani przez agencję Bloomberga oczekiwali obniżki stóp proc. o 25 pb.

Przeciwko środowej decyzji głosowała Michelle W. Bowman, która opowiadała się za obniżką o 25 pb. Przed obniżką stopy proc. w USA były na najwyższym poziomie od ponad dwóch dekad. W poprzednim cyklu zacieśniania polityki monetarnej Fed podniósł stopy proc. łącznie o 525 pb.

We wrześniowym wykresie dot-plot członkowie FOMC prognozują stopy proc. na poziomie 4,4 proc. na koniec 2024 r., 3,4 proc. na koniec 2025 r., 2,9 proc. na koniec 2026 r. 2,9 proc. na koniec 2027 r. Mediana prognoz dotyczących oczekiwań odnośnie stóp procentowych w długim terminie, czyli tzw. neutralnej stopy procentowej, wyniosła we wrześniu 2,9 proc. wobec 2,8 proc. w czerwcu.

Fed postanowił obniżyć stopę oprocentowania od nadwyżkowych rezerw (IOER) o 50 punktów bazowych do 4,9 proc.

Inwestorzy w tygodniu poprzedzającym decyzję coraz bardziej mieli nadzieję, że bank centralny obniży stopy o pół punktu, a nie o ćwierć punktu. Dostali to, na co liczyli, ale akcje nie zdołały utrzymać swoich zysków.

„Decyzja o obniżce o bardziej agresywne 50 pb sugeruje, że Fed ocenił, że tendencje spadkowe inflacji są trwałe i może teraz przesunąć swoją uwagę, aby uniknąć powodowania napięć gospodarczych poprzez utrzymywanie stóp na zbyt wysokim poziomie przez zbyt długi czas” – powiedział Philip Straehl, dyrektor ds. inwestycji w Morningstar Wealth.

Obecna decyzja nie implikuje tempa obniżek w cyklu obniżek stóp proc. w USA - poinformował prezes Fedu Jerome Powell podczas środowej konferencji po posiedzeniu Rezerwy. Powell dodał, że Fed nie pozostaje w tyle ws. obniżek stóp proc.

„Nikt nie powinien postrzegać naszej decyzji jako nowego tempa obniżek. Trzeba myśleć o tym w kategoriach scenariusza bazowego. Co się stanie, to się stanie. W przypadku bazowym trzeba patrzeć na prognozy, gdzie cięcia postępują. Sens tego jest taki, że z czasem będziemy łagodzić politykę monetarną do bardziej neutralnego poziomu i poruszamy się w tempie, które uważamy za odpowiednie, biorąc pod uwagę rozwój gospodarki i nasz scenariusz bazowy. Gospodarka może rozwijać się w sposób, który sprawi, że będziemy postępować szybciej lub wolniej” - powiedział przewodniczący FOMC.

W ocenie Powella Fed nie pozostaje w tyle ws. obniżek stóp proc.

„Powiedziałbym, że nie uważamy, że jesteśmy w tyle. Uważamy, że podjęliśmy decyzję we właściwym czasie, ale myślę, że można ten ruch potraktować jako znak naszego zobowiązania, aby nie pozostawać w tyle. Dlatego to duża zmiana” - powiedział prezes Fedu.

„Nie ma żadnych oznak, że FOMC się spieszył. Zrobiliśmy dobry, mocny start i to, szczerze mówiąc, jest oznaką naszej pewności siebie. Pewności, że inflacja spada trwale w kierunku 2 proc. To daje nam możliwość dobrego, mocnego startu. I jestem bardzo zadowolony, że tak zrobiliśmy. Dla mnie logika z punktu widzenia ekonomicznego i zarządzania ryzykiem była jasna. Jednak myślę, że będziemy ostrożnie podejmować decyzje od spotkania do spotkania” - dodał.

Liczba wydanych nowych pozwoleń na budowę domów w USA w sierpniu (wskaźnik aktywności w przyszłości w tym sektorze) wyniosła w ujęciu zanualizowanym (SAAR) 1,475 mln wobec 1,406 mln w poprzednim miesiącu, po korekcie z 1,396 mln. Analitycy spodziewali się, że liczba wydanych nowych pozwoleń na budowę domów wyniesie 1,41 mln.

Liczba rozpoczętych inwestycji w zakresie budowy domów mieszkalnych w USA w sierpniu wyniosła 1,356 mln w ujęciu zanualizowanym (SAAR). Miesiąc wcześniej wskaźnik ten wyniósł 1,237 mln, po korekcie z 1,238 mln. Analitycy spodziewali się, że liczba rozpoczętych nowych inwestycji wyniesie 1,318 mln.

W ujęciu mdm wskaźnik wzrósł o 9,6 proc. wobec -6,8 proc. w poprzednim miesiącu. Analitycy prognozowali mdm +6,5 proc.

