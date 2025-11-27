Uzależnienie od urządzeń mobilnych groźniejsze niż sądzono

TYLKO U NAS

Zbyt krótki lub zaburzony sen w okresie dorastania stanowi istotny czynnik ryzyka wystąpienia zaburzeń emocjonalnych, problemów ze zdrowiem psychicznym oraz zachowań ryzykownych.

Jednym z głównych czynników sprzyjających pogorszeniu jakości snu w owej grupie wiekowej jest nadmierne korzystanie z mediów społecznościowych w godzinach wieczornych. Użytkowanie tych platform związane jest z opóźnianiem momentu zaśnięcia, skróceniem czasu snu oraz obniżeniem jego jakości, prowadzącym do zaburzeń funkcji poznawczych, trudności w koncentracji i spadku nastroju.

Gorsze samopoczucie

Nadmierne korzystanie z mediów społecznościowych może ponadto wiązać się z pogorszeniem samopoczucia psychicznego, nasileniem objawów depresyjnych oraz obniżeniem ogólnej satysfakcji z życia.

Mechanizm ten jest wieloczynnikowy i obejmuje zarówno pobudzenie emocjonalne oraz poznawcze wywołane interaktywną aktywnością w sieci, jak i wpływ światła emitowanego przez ekrany urządzeń elektronicznych. Niebieskie światło o długości fali około 480 nm hamuje wydzielanie melatoniny – hormonu odpowiedzialnego za regulację rytmu dobowego i inicjację snu, tym samym skutkując wydłużeniem latencji snu i jego fragmentacją.

Wierzchołek góry lodowej

Zaburzenia snu u młodzieży mają charakter dwutorowy – niedostateczny lub niskiej jakości sen może nasilać trudności emocjonalne, natomiast obniżony nastrój i stres sprzyjają dalszym problemom z zasypianiem.

Zjawisko to z czasem prowadzi do utrwalenia błędnego koła zaburzonej regulacji emocji, pogorszenia funkcjonowania poznawczego oraz wzrostu podatności na objawy lękowe czy depresyjne.

Profilaktyka najistotniejsza

W kontekście profilaktyki zaburzeń snu u młodzieży kluczowe znaczenie ma kształtowanie prawidłowych nawyków związanych z tak zwaną higieną cyfrową.

Obejmuje ona ograniczenie ekspozycji na urządzenia elektroniczne przed snem lub dalej w godzinach wieczornym, unikanie korzystania z mediów społecznościowych w łóżku, stosowanie trybu nocnego redukującego emisję światła niebieskiego oraz utrzymywanie stałego rytmu snu i czuwania.

Regularność pory zasypiania i budzenia się, a także rezygnacja z odwlekania momentu położenia się spać, sprzyjają prawidłowej regeneracji organizmu, stabilności emocjonalnej oraz optymalnemu funkcjonowaniu w ciągu dnia.

Filip Siódmiak

